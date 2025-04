Az előnyugdíj már nem létezik, de van más lehetőség

Az előnyugdíj már nem létező fogalom: eltörléséről a 2011. évi CLXVII. törvény rendelkezett. A jogszabályváltozás értelmében 2011. december 31-től már nem igényelhető előnyugdíj, avagy előrehozott öregségi nyugdíj még azok számára sem, akik a korábbi szabályozás szerint jogosultak lennének rá - írta társlapunk a teol.hu.

A régi előnyugdíjat ezért törölték

A törlés oka az volt, hogy a dolgozó és az eltartott korosztályok egyensúlya fennmaradjon, ugyanis a nyugdíjakat az aktív munkavállalók járulékaiból finanszírozzák. Azonban vannak olyan lehetőségek, amelyek hozzásegíthetik a magyar dogozókat ahhoz, hogy korábban nyugdíjba mehessenek. A korhatár előtti öregségi nyugdíj tehát idén is elérhető: csak a nők vehetik ígérvénybe a Nők40 program keretein belül, illetve azok, akik egészségükre ártalmas munkakörülmények okán kaptak korkedvezményt. A nők 40 évnyi szolgálati idővel a hátuk mögött már jogosultak az öregségi nyugdíjra – ebből legalább 32 évnek munkával eltöltött időnek kell lennie, 8 évet viszont betudhatnak gyermekneveléssel eltöltött szolgálati időnek (azaz beleszámít a GYES, CSED, GYED folyósítási ideje is). Gyermektelen nők esetében a teljes, 40 éves szolgálati idő szükséges.

Korkedvezmény azoknak is jár, akik 2014. december 31-ig a szervezet fokozott igénybevételével járó, az egészségre különösen ártalmas munkát végeztek. A munkakörök listáját, amely a korkedvezményre jogosítanak, a 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet mellékletében találják. A legalább 15 éves szolgálati idő teljesítése a korkedvezményes nyugdíjasok esetben is alapelvárás. A korábban megszerzett korkedvezmény továbbra is érvényesíthető, azonban 2015-től már nem lehet ilyen alapon korkedvezményt szerezni.

