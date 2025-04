Ahol mindenki örömére nem árnyékolta be a húsvétot a pusztító járvány

Eper Strenk Anett az Egzotikus Állatparkban rendezett programok egyik ötletgazdája szerint érdemes volt a régi, bevált játékokat egy kicsit aktualizálni erre az alkalomra. – Nagyon messziről érkezett vándor lehet az, aki gyanakodna, amikor meghatározó, igaz csak jókedvű kísérő állatkerti programként emlegetnénk neki a húsvéti témájú kézműves foglalkozásokat. Mi viszont erősen hittünk bennük, és nem is csalódtunk. A gyermekkorú látogatóink ugyanis nagy örömmel lesik ki az itt lakó kedves állataink napi szokásait, de bizony szívesen veszik, ha a sétájuk közben efféle programot is kínálunk nekik. Örömmel láttuk, hogy kár lett volna kihagyni az arcfestést és a csillámtetkózást is.

Hatalmas nyulak vendégeskedtek az Egzotikus Állatparkban Előszálláson Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

A nap sztárjai az Egzotikus Állatparkban

-A gyermekek látogatása persze egy másik, izgalmas fokozatba lépett (fölfelé!), amikor kiderült, hogy a találkozás lehetősége valóság lett, hiszen a Bing nyuszi és a Tapsi Hapsi az ígéretükhöz híven megérkeztek, és úgy láttuk, hogy nagyon élvezték a kicsik barátságát. Az apróságokat pedig elbűvölte, hogy egyszer csak megelevenedett a mesevilág egy része – nyilván direkt az ő kedvükért!

Még egy húsvéti mágia!

– Szép dolog a kézműveskedés, a tetkózás, az élő, 3D-s meseszínház, de hát ezen a napon mégiscsak az ajándékok megkapása az igazi öröm. Mi is úgy gondoltuk és meg is állapodtunk a mesebeli Nyuszi Logisztikai Csoporttal, hogy hozzánk is juttasson „néhányat” belőlük. Igaz, hogy mi nem gondolhattunk vagyont érő divatholmikra, viszont nálunk az volt a varázslat, hogy a gyermekek megkereshették őket! Ebben a játékban természetesen mindenki nyertessé vált. Mi már a felkészülésünkbe is sok energiát fektettünk. Ahogy érkeztek a látogatóink úgy lett egyre teljesebbé az ünnepünk. Örömünk volt a kiszolgálásukban és külön kihívás volt annak a „néhány”kérdésnek a megválaszolása, amit a kicsik nekünk föltettek. Az állatsimogatás elmaradása miatti kárpótlás miatt egy ugráló várat állítottunk fel. A működtetése nagy örömöt, de kihívást is jelentett a számunkra.

Eper Roland Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Szerencsére az állataik egészségesek!

Eper Rolandnak az Egzotikus Állatpark egyik tulajdonosának, ezen a hétvégén sem volt egy üres perce sem.