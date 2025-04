A Vasmű már a felszámoló kezében van, de a munkavállalókkal foglalkozik az állam

A Duna Furnace és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. munkavállalóit nagy horderejű változások várják, miután a két felszámolás alatt álló cég hivatalosan is bejelentette a csoportos létszámleépítési szándékát. Mindez egy szakszervezeti tájékoztató levélből derült ki, amelyet az üzemi tanácsok és a szakszervezeti vezetők közösen írtak alá – írtuk meg szerdán. Majd másnap arról számoltunk be, hogy megkezdődött a hivatalos csoportos létszámleépítési folyamat a dunaújvárosi vasműnél – jelentette be Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke április 17-én. A felszámolási eljárás részeként most először zajlik a törvényes menetrend szerinti egyeztetés a munkavállalók sorsáról, miközben párhuzamosan értékesítési pályázat is folyik a vállalat eszközeire.

Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert kérdezték a dunaújvárosi vasmű és a munkavállalók sorsáról

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Csütörtökön aztán a kormányinfón is szóba került a dunaújvárosi vasmű, a Blikk munkatársa kérdezte Nagy Márton nemzetgazdasági tárcavezetőt. Arra volt kíváncsi, a csoportos leépítésről tud-e a kormány, illetve tervezi-e valahogy megmenteni egyrészről a gyárat, másrészről az érintettek munkahelyét.

Dunaújvárosi Vasmű: adtak egy második esélyt és 31 milliárdot a bérgarancia alapból

– Amikor a Dunaferről beszélünk, akkor azt kell mondanunk, hogy a Dunaferr problémáját a szankciók okozták, az energiaárak emelkedése, hiszen a vas és az acélgyártás rendkívül energiaigényes. Tehát az elhibázott brüsszeli politika, amely nem csak ebben nyilvánult meg, hanem a zöld acél kérdéskörében is, ami nagyon erős beruházási, átállási tőkeigényt jelent, hiszen egy ilyen elektrokohónak az építése ma egymilliárd euróba kerül. Tehát a brüsszeli elhibázott politika miatt ment csődbe a Dunaferr. A Liberty volt az, aki egyedül megpróbálta ezt helyreállítani.

Mi a bérgarancia alapból például 31 milliárd forintot áldoztunk arra, hogy megtartsuk a munkavállalókat és adjunk egy második esélyt a Dunaferrnek a Liberty formájában, illetve eximbankos hitellel is támogattuk.

– A Libertynek nem sikerült, az acélárak nem stabilizálódtak, sőt lefelé mentek, a gázárak nem tértek vissza a válság előtti szinthez – mondta a miniszter, aki kiemelte, az acélipar egész Európában szenved – mondta a gazdasági miniszter.

Azt is közölte, jelen pillanatban felszámolás alatt van a vasmű, május végéig fogja lezárni az eszközök értékesítését a felszámoló. Azt megerősítette, négy-öt érdeklődő van ezekre, akkor derül ki, van-e olyan, aki ebbe szeretne még invesztálni, tehát a gyár esetleges jövőjéről akkor lehet beszélni.

A foglalkoztatási kérdéskörrel foglalkozik az állam

– A munkavállalók tekintetében Czomba államtitkár a szakszervezetekkel állandó kapcsolatban van, a dolgozók helyzetét biztos, hogy átképzéssel és egyéb elhelyezéssel meg tudjuk oldani, ha adott esetben az történik, hogy a Dunaferr nem tudja folytatni. Adott területen látunk olyan munkalehetőségeket, hogy átcsoportosítással ez megoldható, tehát figyelünk ezekre a kérdésekre.