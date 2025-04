Dr. Kemény János: Soha sem ártani

Dunaújváros Díszpolgára lett „a Kemény doki“

Minden esztendőben Dunapentele várossá avatásának évfordulója alkalmából adják át városunk legrangosabb elismerését. Ezúttal a 74. évfordulót ünnepeltük. Ahogy a Wikipédia is mondja, nem csekélységről van szó, ha valaki díszpolgár lesz, hiszen:

A díszpolgári címet általában az nyerheti el, aki közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával eredményesen elősegítette a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetve a politikai, gazdasági, kulturális élet területén a település rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki.

Dr. Kemény János átveszi a díszoklevelet

Van, akiről nem egyszerű egy méltatást összeállítani. Így lehettek „Kemény dokit“ felterjesztői is, hiszen nem könnyű a kiválóról beszélni lényegre törően, röviden és érthetően. Nem könnyű eldönteni, hogy mit is emeljenek ki? A szakmai felkészültségét? A korrektségét? Az alázatát? Az emberségét? Ha egy embert csak tulajdonságokkal le lehetne írni, akkor viszonylag egyszerű dolgunk lenne a világban. De talán az elismerő szavaknál, a dicsérő mondatoknál többet mond az, hogy tiszteletére megtelt a Bartók színházterme, és nemcsak megtelt, hanem perceken keresztül zúgott a taps. ( Szerintem ezt még a Bartók falai is irigykedve visszhangozták.)

Itt nem kevesebbnek, mint egy ember életútját köszönték és köszöntötték.

Az ars poetica: sohasem ártani

Dr. Kemény János 1972-ben, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerezte meg. Négy év után gyermek-háziorvos lett, majd ezen a területen dolgozott 2011-ig. Kemény János az orvoslást és gyógyítást holisztikus szemlélettel közelíti meg. Már korán, egyetemi évei alatt is foglalkoztatta az alternatív orvoslás és az abban rejlő lehetőségek kihasználása. Úgy fogalmazott: már egyetemi évei alatt is érdekelte az alternatív orvoslás, ellenérzést váltott ki belőle a betegség központú felfogás, a gyógyszer-központú gyógyítás:

– Számomra a betegségek megelőzését és – sokszor gyógyítását is – az önvédelem, az immunrendszer-erősítése jelenti a gyógyszerek és védőoltástömeg helyett. Elvem – az ókori orvosokéhoz hasonlóan a "Sohasem ártani".