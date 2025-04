Benzinárváltozás jön csütörtöktől

A benzinárváltozás legfrissebb fejleményeiről a holtankoljak.hu számolt be. A portál információi szerint 2025. április 24-től, azaz csütörtöktől a 95-ös benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 3-3 forinttal emelkedik. Ez a változás minden bizonnyal a végső fogyasztói árakban is érzékelhető lesz.

Benzinárváltozás a kutakon. Az üzemenyag ára csökkenni fog!

Fotó: Archív / MW

Mi áll a benzinárváltozás hátterében?

A drágulás oka pontosan nem ismert, de az általános piaci trendek, a nyersolaj árfolyamának alakulása és a devizaárfolyamok is befolyásolhatják az árak emelkedését.

A holtankoljak.hu adatai szerint a mai nap (szerdán) érvényes átlagárak a hazai töltőállomásokon a következők:

95-ös benzin: 585 Ft/liter

Gázolaj: 595 Ft/liter

A csütörtöki árváltozással ezek az árak várhatóan 588, illetve 598 forintra emelkednek majd literenként.

A benzinárváltozás nemcsak a hétköznapi autósokat érinti, hanem a szállítási ágazatot is. Aki teheti, még ma érdemes lehet feltankolnia, mielőtt életbe lép az áremelkedés.

További információk és friss árak a holtankoljak.hu oldalon érhetők el.