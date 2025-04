Tesztelje magát: átmenne ma is az angol érettségin?

A legtöbben az angolt választják, hiszen a világnyelvvel nap mint nap találkozhatunk. Bár az angoltudás hatalmas előnyt jelent, a vizsga feladatai így sem mindig egyszerűek - írja a borsonline.hu. Vajon ma is sikeresen teljesítené a korábbi évek angol érettségijét?

Közeledik az angol érettségi ideje is Fotó: Duol-archív

Átmenne az angol érettségin most?

Bár az angol érettségi követelményei az utóbbi években kisebb változásokon estek át, a kihívás továbbra is komoly: korábban például még szövegfordítás is szerepelt a feladatok között, míg az emelt szintű hallott szövegértés mára szinte anyanyelvi szintű angoltudást kíván meg a diákoktól.

Az angol érettségi vizsgát általában négy részre osztják:

Olvasott szöveg értése

Nyelvhelyesség

Hallott szöveg értése

Íráskészség

Mindegyik rész más és más kompetenciákat igényel. A nyelvhelyességi feladatokban a megfelelő szavakat, mondatokat kell beillesztenünk a szöveg hiányzó részébe. Csak az egyik megoldás lehet helyes. Például:

The diet, which is more of an eating style, is the easiest to ______ and the best for healthy eating and to prevent various diseases

make

include

follow

acquire

