Láncon tartott kutyák ellen is kampányolnak

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium iskolájában Baranyi Hajnalka vállán viszi az iskola életében fontos a felelős állattartás, illetve az állatvédelem, ő volt az Állati Jó Nap című rendezvény főszervezője. Maga is elkötelezett állattartó, így nemcsak tanítja, hanem tudja is, hogyan tudunk társállatainkkal együtt élni: – Az életemnek az egyik része a tanítás, az oktatás, másik része pedig az állatvédelem. Régóta támogatok, mentettem is már meg, sőt adtam is már örökbe állatot. Nekem is van egy tacskóságom. Feltett célom, hogy a gyerekek élményhez jussanak, és mindemellett az állatvédelemmel is közelebbi kapcsolatba kerüljenek.

Állatvédelem különösen fontos a Lorántffy középiskola nevelési programjában.

A felelős állattartás és az állatvédelem együtt jár

Úgy gondolom, hogy már akkor tettem valamit, ha csak egy gyereknek tudom megtanítani például azt, hogy láncon nem tartunk tartósan állatot, hogy védőoltásokra miért van szükség, és a chipnek mi szerepe. Meg kell tudniuk azt is, hogy az ivartalanítás talán megakadályozza, hogy hazánkban elszaporodjanak a kóbor kutyák. Általános iskolában már találkozhattak az állatvédelemmel, ezt folytatjuk mi is. Reménykedem abban, hogy amit mi itt elmondunk, megmutatunk, vagy az élmények, amelyekhez hozzájutnak, az a gyerekekhez többet ad.

Egy állati jó nap a Lóriban

A Lorántffy középiskola tavaly megkapta az Állatbarát Középiskola címet, sőt, az országos versenyben harmadik helyezést is értek el. Ezen felbuzdulva, ősszel újra megszervezték az állatvédelmi témahetet. Márciusban kampányt indítottak a városlakók számára, a Városháza téren helyeztek ki figyelemfelkeltő zászlókat. A múlt héten megtartott Állati Jó Nap, az idén a harmadik ilyen jellegű rendezvényük.

Most is találkozhattak a gyerekek terápiás kutyával, mentett cicusokkal, illetve mentett kutyákkal, akik gazdára várnak, és ez mellett kreatív foglalkozásokkal, kreatív kézműveskedéssel ismerkedhettek meg. Voltak, akik ellátogattak a dunaújvárosi arborétumba, ahol haszonállatokkal ismerkedhettek meg. Közben a mentett állatok eltartásával foglalkozó egyesületeknek, alapítványoknak adományokat is gyűjtöttek a Lorántffy középiskola diákjai.