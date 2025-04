Stresszes növények, mérgező gombák – összefogtak a gazdák a fekete penész ellen

Stresszes növények?

– Talán furcsán hangzik, de a növény szempontjából az átlag, de a csúcshőmérséklet miatt is nagyon stresszes a július és az augusztus, Akkor arra nagyon ügyelnünk kell, hogy a harmadlagos fertőzés előtt idő előtt betakarítsuk a növényt. Akár azon az áron is, hogy egy picit többet költünk a szárításra, mert így nagyon nagy mennyiséget tudunk megóvni annak érdekében, hogy ne legyen felülfertőzött.

Ebben a körzetben a legnagyobb probléma az volt, hogy a hét-kilenc tonnás termés, ami nem kimagasló, de itt egy aszályos évben nagyon jónak mondható meg volt, és a fertőzés miatt mégis rendkívül rossz számokat tudtunk mérni. Mindezt úgy, hogy a szem még nem volt sérült, de a fertőzés a felületén már kialakult és ettől megóvhattuk volna. Egy időben született egyezséggel. Egy olyan policyvel, hogy mi is mondunk egy barátságosabb szárítási költséget, de a termelők is veszik a fáradtságot és nem arra várnak, hogy majd a nagyon száraz kukoricát takarítsák be. Inkább hozzanak be hozzánk egy jó minőségű kukoricát húszas nedvességgel, mint a fertőzöttet.

Egy tartós megoldás elérése?

– Úgy gondolom, hogy még nagyon sok okos embernek kell sokat dolgoznia ezen a dolgon úgy, hogy meglegyen a teljes és tökéletes technológia és vele a probléma megoldódjon. Az ellenőrzés nagy biztonságát ez a foto szeparátor biztosan meg fogja hozni. A nagyobb termésnél az agrotechnikai beavatkozásra kell hangsúlyt fektetni. Egy akkora mennyiségnél az egészség megóvása is jelentős feladat. Azt gondolom az is a technológia része lesz, hogy vizsgáljuk a termékeket és a korai betakarításra fogunk törekedni.