A mintegy egy kilométeres útszakaszt az artézi kúttól a Bajcsy-Zsilinszky utca végéig kiszélesítik és új aszfaltburkolattal látják el. Két helyszínen kerékpáros pihenőt is kialakítanak, amely térburkolattal, világítással, pihenőpaddal, kerékpártámasszal és szeméttárolóval lesz felszerelve. A munkálatok az időjárás függvényében a téli hónapokban is folytatódnak, és a tervek szerint 2025 áprilisára fejeződnek be. A Bajcsy-Zsilinszky utca felől a kerékpárút már lezárásra került, ezért kérjük, hogy tartsák be a kivitelező által elhelyezett közlekedési jelzőtáblák utasításait.

A beruházás mellett hamarosan elindul a Kis-Dunapart utca útfelújítása is a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Páskom utca közötti szakaszon, ahol felfestett útburkolati jelek jelölik majd a kerékpáros nyomot. A két projekt befejeztével pedig egy gyönyörű természeti környezetben, jó minőségű aszfaltozott úton kerékpározhatunk majd egészen Dunaújvárosig.