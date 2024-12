Minden iskola számára nagyon fontos, hogy a leendő első osztályosok betekintést nyerjenek az iskola életébe és megismerhessék az ott folyó munkát. Ez nagymértékben megkönnyíti a szülők számára az egyébként is nehéz döntést. Hol kezdje meg tanulmányait gyermekük? Melyik általános iskola lenne a legmegfelelőbb számára? A Vasvári most robotokkal operált.

Az óvodások fogékonyok voltak a Vasvári kezdeményezésére. Robotok is vártak rájuk

Fotó: Vasvári iskola

Robotok és legók

Ezzel a célkitűzéssel kezdte el Iskolanyitogató foglalkozássorozatát a Vasvári iskola is, ahol nyolc alkalommal biztosítanak lehetőséget a város első iskolájának megismerésére. A sokszínű és változatos programok több oldalról is megmutatják, hogy a Vasvári nem csak sportban igyekszik a legjobbak között lenni.

Az első foglalkozáson múlt szerdán a robotika világába vezették be a megjelent óvodásokat. Hét helyszínen játszhattak a kicsik és programozhatták be a kisebb nagyobb robotokat. Zümi a méhecske (Bee-Boot robot) az egyszerűbb programozást képviselte, míg az Indi kisautóval két helyszínen és változatos pályákkal a színprogramozást gyakorolták az óvodások. Lehetőségük volt Lego robotokkal játszani, de nagyon szép munkák születtek az ArTec robotok építőelemeivel is. A kézügyességüket próbára tevők a 3D tollak segítségével készítettek mesés karácsonyi fenyőfákat, vagy Ozobot számára készítettek izgalmas pályákat.

Nagyon jó hangulatú és élményekkel teli délután volt, melynek végén 3D nyomtatóval készült ajándékkal távoztak az óvodások.

Gálosfai Tímea, a Vasvári igazgatója elmondta, hogy többek, mint egy sportiskola, minden mindennel összefügg.

- Az időt nem lehet megállítani, a mostani gyerekek egy egész más világban nőnek fel, mint korábban. Nekünk is meg kell felelni az új követelményeknek. A robototokkal való találkozás nagyon izgalmas volt, nagy volt a gyerekek és a szülők részéről is az érdeklődés.