Ahogy arról már korábban is írtunk Székesfehérvár ismét a figyelem középpontjába kerül: a Magyar Posta idei karácsonyi bélyege a város büszkeségét, a XV. századi gótikus kelyhen látható Krisztus születése domborművet ábrázolja! Smohay András művészettörténész, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója november 30-án, a Szent István-székesegyházban mutatta be a különleges bélyeget, melyet Kara György grafikusművész álmodott meg, gyártása pedig a Codex Értékpapírnyomda Zrt. műhelyében történt. A Magyar Posta közleménye szerint az exkluzív kiadvány nemcsak szemet gyönyörködtető, hanem mély történelmi és vallási jelentőséggel is bír, olvasható a feol.hu-n.