Sztojka Rikárdó Máté, Barkóczi Barbara, Bari Bernadett

Fotó: Balogh Tamás

Sztojka Rikárdó Mátén az alkatáról messziről látszott, akár egy komoly sportkarrier előtt is állhat. – Nem volt baj ezzel a távval és az irammal sem, mert könnyen kilehetett bírni, pedig én nem is atléta vagyok, hanem néptáncos. Azért ott is elég sokat lehet ám mozogni, Czuppon Péter tanár úr a mesterem. Jó szezonom volt náluk, remek a hangulat is, jövőre is szeretném csinálni. Egy év múlva már a Hild iskolában szeretnék tanulni.

Mátét két sportos ifjú hölgy kísérte, akik szintén jól bírták a tempót.