Ezt az emlékhelyet egy kedves kis liget veszi körül, ami szinte kínálja magát arra, hogy „na gyerünk, most is mutassátok meg, hogy adventre még szebb lehet a mi falunk!” Ezt a kedves, önkéntes akciót Kanik Péter a település polgármestere, úgy is mint az egyesület elnöke, valamint Györki Lilla az alelnök és nem mellékesen állandó segítője szervezték meg, s velük közösen díszítették fel a helyszínt az érkezők.

Kicsik és nagyok együtt, közösen díszítették fel a fenyőt

Fotó: EIE

A szervezet felhívása nyitott szívekre és fülekre talált. A tagságon kívül a falu lakosai minden korosztályból szép számmal, és ez náluk nem számít meglepetésnek, nem is üres kézzel érkeztek! Azokkal a finomságokkal telt meg az az alkalmi asztal, amiről minden szorgos kezű, kedve szerint szedhetett.

Most egy igen hosszú névsort is írhatnánk, de remélem az érintettek megbocsátják, hogy ezúttal a legkülönlegesebb teljesítményeket süvegeljük meg.

Az idei fotófülke Simonné Flér Katalin munkáját dicséri

Fotó: Előszállási Ifjúsági Egyesület

Az adventi koszorújuk alapját Györki András, rá a gyönyörű díszítést Simonné Hajnal Judit és Györki Lilla készítette. A magas fa feldíszítése bajos dolog lett volna Simon Zsolt és kosaras autója nélkül. Várhatóan a legtöbb képen Simonné Flér Katalin munkája fog megjelenni, hiszen ő egy különleges fotófülkével lepte meg az odalátogatókat. Természetesen a környék legjobb szívű süteménykészítője, Erzsike is megjelent.