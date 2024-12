A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskolának látókörébe az egyik diák szülője révén került a Lego Foundation alapítvány támogatói programja. Árvai Gyöngyi, az iskola igazgatónője úgy vélte, hogy ha már játékgyártóról van szó, akkor szívesen összekötnék a tanulást a játékkal, és csatlakoztak az edukációs programjukhoz. A STEM alapú oktatás beindításhoz 400 ezer forint értékben kapott Legó alapcsomagot az iskola, az alapítvány animátorai pedig élményekben gazdag, kreatív foglalkozást tartottak három alsós osztály számára. Élménydús játékkal még a kötelező matekórákat is sokal jobba szerethetik a gyerekek.

A képzés részeként, havonta három kötött témájú foglalkozást valósítanak meg, de emellett további egy szabad játékórát is biztosítanak. Fotó: MolnárE

A Lego edukációs programjának jelmondata az, hogy olyan tanulásra inspirál, amelyre építeni lehet.

A Petőfi iskola pedig hasznosítani is kívánta ezt a lehetőséget, és látva, hogy menyire népszerű a tanulóik körében a jelenleg szakköri formában zajló Legó-matematikai foglalkozás, elhatározták, hogy az újonnan induló elsős osztályok számára is be fogják építeni a tanulmányokba.

Ennek érdekében Hajdu-Csepeli Ágnes, a Petőfi iskola alsós igazgatóhelyettese részt vett a Lego Hungary Kft. által biztosított online képzésen, és hivatalosan is jogosultságot szerzett ennek oktatására.

Mint azt Árvai Gyöngyi vázolta, a LEGO Education által fejlesztett MoreToMath elnevezésű program kifejezetten a matematika oktatást segíti, általa biztonságosabban tudják elsajátítani a gyerekek az alapokat. Nagy-Brittaniából indult ez a módszer, amely összhangban van a mi nemzeti alaptantervünkkel is. A Petőfi iskola a 7-9 évesek számára összeállított Lego-készletekkel rendelkezik. Teljes licencet kaptak, tanmenettel, feladattervekkel egyetemben. A képzés két évet ölel fel, és tanévenként 48 foglalkozásra épít. Havonta három kötött témájú foglalkozást valósítanak meg (ekkor a megadott feladatokat végzik a tanulók), de emellett további egy szabad játékórát is biztosítanak. Az első évben az állatok és a színvilág szolgálja az alapot az órai feladatok témájaként, míg a második esztendőben a sport és az ételek.