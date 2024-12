Sokak kedvencéről, a 38 éves játékosról édesapja, István beszélt a Metropolnak: egyebek mellett arról, hogy még egy évet vállalhat jelenlegi csapatánál, de ha nem, akkor a vármegyei III. osztályban szereplő Madocsában folytathatja. S arról is, Böde Dániel Dunaújvárosból gyalogolt haza egyik télen. A büszke édesapa a lapnak adott interjújában arról beszélt, hogy ma már nem áll be fiai és unokái közé, helyette inkább játékvezetőként dirigál: – Nagyobbik unokám, a 13 éves Danika a Paks U13-as együttesében gólkirály, ügyes csatár, és úgy látom, öccse, a 8 esztendős Gergő rajta is túltehet majd, mert kemény védő. Szintén a paksiak tréningjeit látogatja.

Nem csak játéka, egyedi, közvetlen stílusa miatt is nagyon sokan szeretik. Egykoron Böde Dániel Dunaújvárosból gyalog ment haza, mert nem jártak a buszok

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A két gyermek az otthonuk kertjében felállított pályán is sokat gyakorol, olykor a jelenleg a női kézilabda-Eb-n szereplő Böde-Bíró Blanka is beáll hozzájuk focizni. Ez a családi szokás onnan ered, hogy anno Böde Dániel is a bátyja, ifjabb Böde István társaságában a szüleik kertjében futballozott. ifj. Böde István szintén nagy gólvágó, ő a Madocsa csapatában már összesen 743 gólnál jár.

Böde István elmondta, nagyon büszke arra, hogy fia a DVTK ellen megszerezte a 150. NB I-es gólját, de azt reméli, hogy még ebben az idényben meglesz a 160. is.

Most, 38 évesen még mindig megüti az élvonalbeli tudásszintet, ha viszont másként alakul, a megyei bajnokságban, a Madocsában folytatja.

– vázolta a jövő lehetséges forgatókönyvét Böde István, aki úgy véli, fia még egy évet játszhatna a legmagasabb szinten.

Amikor azt kérdezték, mi lehet a sikeres pályafutás titka, Böde papa rávágta: az akaratereje!

Egy óriási havazás alkalmával Dunaújvárosból a távolsági buszok sem jártak, ezért gyalog megtette az 35 km-es utat Madocsáig. Az is előfordult, hogy lekéste a nagyközségünkből induló távolsági buszt Paks irányába. Nosza, kerékpárra pattant, és letekerte a távot, ráadásul időben megjelent az edzésen...

Nem véletlenül említette Dunaújvárost az édesapa, ugyanis miközben Böde Dániel karrierje szép lassan ívelt felfelé, az a középiskolában kis híján megbicsaklott.

Ugyanis Szülei tanácsára Dunaújvárosba került, s ha már ott folytatta tanulmányait, nemcsak iskolát, klubot is váltott. A Dunaferr igazolt játékosa lett. Csakhogy Bödét akkoriban nem igazán érdekelték az edzések, a haverok kerültek az első helyre.

Nevelőedzője, Péter Norbert a Nemzeti Sportnak adott korábbi interjújában ezzel kapcsolatban elmondta: folyton együtt lógott a barátokkal, és ez egy idő után a futball rovására ment. Pedig példaképekből nem volt hiány akkoriban Dunaújvárosban. A csapat 2000-ben bajnoki címet szerzett az NB I-ben, olyan játékosokkal, mint Lengyel Ferenc, Éger László, vagy Tököli Attila.

Vagy elment az edzésekre, vagy nem. Minden attól függött, hogy éppen milyen hangulatban volt. Nem hagyhattuk, hogy egy ilyen tehetség elkallódjon, lépnünk kellett.

– Karszt Józseffel felkerestük Danit, leültünk vele, és a beszélgetés végére sikerült meggyőznünk, hogy ez így nem mehet tovább. A szüleivel is megbeszéltük a dolgokat, így hamarosan ismét a Paksi SE játékosa lett.