Advent első vasárnapja különleges jelentőséggel bír a keresztények számára, hiszen három fontos kezdettel is összefonódik: ekkor veszi kezdetét az egyházi év, a karácsonyi ünnepkör, valamint az adventi időszak. Ezen a napon gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját, ezzel kezdetét veszi a karácsony előtti várakozás és lelki felkészülés időszaka. Az első gyertya, a hit gyertyája, Isten jelenlétére emlékeztet, és arra ösztönöz, hogy a hitben kitartsunk, soha ne adjuk fel. Ezért érkeztek annyian a Városháza térre, az Adventi Forgatagba.

Papp Imola szólt az egybegyűltekhez az Adventi forgatagban

Fotó: Varga Zsófia

Papp Imola, református lelkipásztor szólt az Adventi Forgatag közönségéhez, akik szép számmal összegyűltek addigra, akár a megtelt táblát is ki lehetett volna tenni a Városháza térre.

Lélekben, szellemben egy érkezésre koncentrálunk és várunk. Mindannyian szoktunk várakozni. Valamikor fokozottabban, valamikor pedig kevésbé koncentráltan, az egyedüllétben, a magányban élő ember társra vár. A betegségben szenvedő a gyógyulást várja. Mindannyian várunk valamire, vagy várunk valakire, aki megváltoztat, aki átváltoztat bennünket, talán sokszor megmaradunk abban, hogy mindegy, mi történik, csak a helyzetünk változzon már.

Barta Endre, városunk alpolgármestere vette át a szót és azt kívánta a jelenlevőknek, hogy találják meg az adventi hétvégéken azokat a pillanatokat, amelyek segítségével fel tudnak töltődni, megtudják a hitüket erősíteni. Az első gyertya meggyújtásakor szép számmal vették körbe a jelenlevők az óriási koszorút, a meghitt pillanatokat tovább fokozta Szinetár Dóra koncertje, aki népszerű karácsonyi dalokat hozott és remek hangulatot varázsolt. A Dunaújvárosi Vegyeskar produkciója zárta az első adventi vasárnap programját.

Adventi forgatag: A színpadi produkciók mellett, van még látni- és kóstolnivaló

Természetesen a színpadi produkciók mellett a körbenéztem a csinos faházikók körül is, az biztos, hogy éhes és szomjas nem marad senki, feltéve, ha van türelme kivárni a sort, különösen, akik kürtős kalácsot ettek volna, rájuk várt hosszadalmas várakozás. A gasztronómiai vonal mellett, karácsonyi dekoráció, játékok tömkelege is vásárlásra csábíthatja a nézelődőket. Ünnepi díszben pompázó körhinta és a számtalan karácsonyi installáció ígéretes szelfi helynek bizonyult és arra várt, hogy valaki odaálljon melléjük egy fotó erejéig, jó páran meg is tették. Az biztos, ha nem is vásárolunk semmit és csak egy sétát teszünk a forgatagban, akkor is magunkba szívhatjuk az ünnep hangulatát. Felkészül, a második vasárnap, amikor többek között Singh Viki és a Pannon Oktatási Központ és Magángimnázium karácsonyi műsora várja majd az ünnepelni vágyókat.