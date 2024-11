Most az újratemetésnél döbbenhettünk rá, hogy milyen kevés hely is elég az ember porhüvelyének. 28 kis exhumáló koporsó jeltelenül, szépen egymás mellett és egymás mellé helyezve került be egy 7,5 köbméteres sírhelyre. Nem kis erőfeszítést igényelt a sírásóktól, hogy a hidegben, a körülményekhez képes gyorsan és méltósággal végezzék munkájukat. Itt a gyorsaság is fontos volt, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a hidegben lassan,- hogy maradjunk - a hasonlatnál csontig fagytak az emlékezésre összegyűltek, de 7,5 köbméter fagyos föld hantolása, azért 7,5 köbméter.