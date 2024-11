A nő kézilabda bajnokság 8. fordulójában szombaton 37-35-ös sikert aratott a Kohász a Békéscsaba elleni hazai mérkőzésen. Az izgalmas mérkőzésen sok jó teljesítményt láthattunk a Kohásztól, és igazi csapatmunkát. Beszédes adat, hogy a tizenkét játékosunk szerzett gólt, a kapuban pedig Wéniger Alexa parádézott, számos fontos pillanatban bemutatott bravúrja is kellett a győzelemhez. Az újabb két ponttal jócskán távolodott a veszélyzónától a dunaújvárosi együttes, hiszen a tizenkettedik helyről a kilencedikre lépett előre, egy négyes holtverseny tagjaként, ugyanis a 7-10. helyen állóknak egyaránt hat pontja van, köztük a gólkülönbség rangsorol.

Gulyár Péter Daphne Luchiest látja el tanácsokkal. Győztes csapata feljebb lépett a veszélyzónától

Fotó: DKKA

A találkozó után Gulyás Péter röviden értékelt, s így nyilatkozott: - Kiváló csapatot győztünk le. Vertig Csaba operatív igazgató és Horváth Tibor ügyvezető rengeteget tesz azért, hogy a lányok ilyen fantasztikus kézilabdát tudjanak bemutatni.

A pontokat, amiket elkezdtünk gyűjteni, azt most nekik ajánljuk.

Rácz Sándor, a Békéscsaba vezetőedzője: - Gratulálok a Dunaújvárosnak, megérdemelték a győzelmet. Az első félidő elején irányítottuk a játékot, négy, öt góllal vezethettünk volna, de sokat hibáztunk, amit a DKKA kihasznált. A végén három labdát eladtunk, amivel át is vette az ellenfél a vezetést. Ezt pedig végig meg tudták tartani, a Dunaújváros szünet után stabilan tartotta a vezetését. Megpróbáltunk mindent, amikor sikerült labdát szereznünk, szorosabbá vált a mérkőzés.

Döntőnek bizonyult, hogy az utolsó tíz percben öt labdánk volt kontrából a bal szélen, de ezekből egy gól sem született.

Déborah Kpodar, a Kohász francia légiósa hét góllal járult hozzá a sikerhez. Dunaújvárosi pályafutása alatt most talált be legtöbbször az összességében Sallai Nikolettel a házi góllövő ranglistán negyedik helyen álló játékos. - Tudtam, hogy nehéz mérkőzés lesz, a Békéscsaba pedig jó kézilabdát játszik. A védekezés fontos volt, de követtünk el hibákat. A csapatban viszont végig megvolt a tűz és az akarat, hogy nyerjünk, ami sikerült is.

Román Dorina, aki szintén hétszer volt eredményes, nem titkoltan csalódott volt. - Nem másért, mint a két pontért jöttünk. Szerintem rosszul menedzseltük a mérkőzést, mindent fordítva csináltunk, mint ahogyan kellett volna.