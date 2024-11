Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért, iparért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára arról nyilatkozott hétfőn hírportálunknak, hogy jelenleg felszámolási eljárás zajlik a vasmű üzemeltetésére Duna Furnace Dunai Vasmű Kft., illetve a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. esetében, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az üzem sorsa a felszámolók kezében van. Az iparpolitikai bizonyos kérdésekben állást foglal, amit a felszámoló figyelembe vehet.

A múlt héten megindult a felszámolás a Dunaferr mindkét utódcége, a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Kft. ellen. Fotó: DH-archív/SzZsE

Kiemelte, aktívan keresik a megoldásokat, de az eljárás végén mindig a felszámoló kezében van a döntés. Lóga Máté úgy fogalmazott:

A mi célunk az, hogy mind iparpolitikailag, mind iparbiztonsági szempontból a lehető legjobb megoldást találjuk meg a jövőre nézve.

Mint azt kifejtette, számot kell vetni minden eshetőségről: megfelelő háttérrel, tőkével és szakértelemmel rendelkező potenciális vevőjelölteket kell keresni, és vizsgálni kell, miként hasznosítható a legmegfelelőbb módon az üzem területe.

A vasmű dolgozóinak bérét biztosítják

Hozzátette, a kormányzat képviselői minden segítséget megadnak a felszámolónak, és azt is nyomatékosította, a kormány ahogy eddig is, úgy most is a dolgozók mellett áll. A létrehozott bérgarancia alapból biztosítják, hogy ebben a periódusban (ameddig nem tisztázódik az üzem sorsa) a dolgozók megkaphassák a nekik járó illetményüket, bérüket.

Az állami tulajdonbavételi lehetőség kapcsán vázolta, hogy egy működő piacról van szó, hiszen az európai acélpiac működik, függetlenül attól, hogy elég nehéz helyzetben van. Az állami szerepvállalásoknak a módja pedig az Európai Bizottság által lefektetett direktívák és normák alapján történik, éppen ezért, légből kapottnak tart minden olyan állítást, hogy itt két perc alatt lehetne államosítani valamint. Mint mondta: