Üdvözlöm Önöket, a baloghtomi vagyok!

Ugye ismerik az üvegházhatás fogalmát? A miatta nem túl szerencsésen megváltozott időjárási körülményeket pedig mindannyian megtapasztaljuk. Ennek csökkentése, a jövőnk egyik záloga: szén-dioxidnak a légkörből való minél nagyobb mértékű kivonása. A cél eléréséhez a kibocsátás csökkentési erőfeszítéseket olyan intézkedésekkel kell kiegészíteni, amelyek eltávolítják a szén-dioxidot a légkörből.

Dél Fejér vármegyében

komoly energiát fektettek egy olyan útkeresésbe, amivel a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, az ipari tevékenységközben létrejött, és megfogható széndioxidot, földalatti, nagy mélységben föllelhető, arra alkalmas tározó rétegekbe vezessék. A helyszín megtalálásához szeizmikus kutatást kell végezni, amik a vizsgált környezetben rövid ideig tartó, alacsony hatásfokú talajrengést okoz, ami viszont sokakban riadalmat kelthet.

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

Akár ezzel a jelszóval is indíthatta volna azt a lakossági fórumot Kanik Péter, Előszállás polgármestere, melyre a térségükben végzett szeizmikus kutatásokat kivitelező cég szakembere mellett a remélt pozitív eredmények egyik lehetséges gyakorlati fölhasználója is megjelent. Jó okuk volt rá, hiszen a helyszínen összegyűlt Dél-Fejér Vármegyében élő felelős gondolkodású, de az egyszerűen a fantasztikum világát idéző tevékenységre kíváncsi emberek is, nem kevés kérdésükre tőlük, a szakemberektől várták a válaszokat.

Talán meglepődnek rajta, de a helyszínen derűs hangulatban beszélgettek az érdeklődők a szakemberekkel- és szót is értetek egymással. Utána, összegezve az eseményeket, mi is azt az utat választottuk.

Remélem ezt a témát is érdekesnek találják és, ha igen, akkor hallgassanak ki bennünket!