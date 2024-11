A szervezőknek már nem ez az első rendezvénye városunkban, viszont számomra eddig még rejtély volt, hogy kit vagy kiket is takar a köztudatban "SN Fesztiválként" emlegetett csapat (csak annyit tudtam, hogy nem dunaújvárosiak), amely zenés-táncos és gasztronómiai élményekkel is szolgált már a dunaújvárosi programjaik során. Szombaton például Űrdongó is ellátogatott a gyerekekhez.

Űrdongó szívesen szelfizett mindenkivel Dunaújvárosban, amely újabb bizonyíték arra, hogy nem egy V8-as motor, hanem szerető szív hajtja. Fotó:ME

A mostani kétnapos bulit, az I. Dunaújvárosi Márton-napi Tökfesztivált a Városháza téren tartották. Szombaton és vasárnap is délben kezdődtek a programok. Mi szombaton délután 4 óra körül látogattunk ki, ekkorra már végeztek a tökfaragásra jelentkező ifjú alkotók a helyszínen készített kompozícióikkal (amit aztán haza is vihettek). Bár nem volt zsúfolásig tele a tér, de sokan látogattak el a rendezvényre, és a játékos nyüzsgés a hangfalakból szóló kedves gyermekdalokkal ötvözve vidám alaphangulatot teremtett a főtéren.

Trambulintól Űrdongóig

Mivel a mi társaságunkban is voltak gyermekek, sikerült négyzetcentiméter pontosan feltérképezni a fesztivál egész területét, és elidőzni minden olyan állomáson, amely csillogóvá varázsolta az apró szempárokat. Nem véletlen, hogy első úticélunk ezúttal nem a múzeum épülete előtt lévő gasztro- és kézműves termékek sorához vezetett, hanem éppen ellenkezőleg, a kávéház előtti területre, itt álltak ugyanis a trambulinok és az ugrálóvár. Kihagyhatatlan élményforrás mindkettő az örökmozgó gyerekek számára, bár a 3 és 5 perces játékidők hatását nyomokban sem láttuk az energiakészletükön. Arra viszont bőven elegendő volt a mi esetünkben, hogy a család jelen lévő férfi tagja többféle "haditervet" készíthessen elő a folytatása: a várakozás alatt ugyanis kiszemelte magának a bíróság előtti területen lévő céllövöldét. Az utazó vidámpark részeként kisvonatozásra és pónilovaglásra is volt lehetőség, de ezt a kormányhivatal felé vezető kanyart kihagytuk. A figyelmünk a Transformers című amerikai filmből ismert Űrdongó alakjára irányult a téren, aki bár nem volt akkora, mint egy autó, de magasságával messziről kitűnt, főként a gyereksereg gyűrűjében. A sárga színű karosszériájáról ismert hős szívesen szelfizett mindenkivel, amely újabb bizonyíték arra, hogy Űrdongót nem egy V8-as motor, hanem szerető szív hajtja. A következő színpadi program kezdetéig jutott idő megismerni az étel és ital kínálatot, az ajándék- és kézműves termékek standjait is.