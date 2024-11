Huszonnyolcan hozták el a különböző boraikat az eseményre. Azt tudni kell, hogy az újbormustra nem verseny, hanem egy szakmai beszélgetés. Mindenki bemutathatja a saját borát, amit a többiekkel megkóstoltathat, és bárki véleményt mondhat az adott borról. A lényeg a jobbító szándékon van.

Font Magdolna és Schmidt Attila az újbormustrán

Fotó: Agárdy Csaba

Az újbormustra bizonyítja a fejlődést

Hagyomány, hogy a mustrát szakmailag Font Magdolna vezeti le. Font Magdolna országos hírű borászati laborvezető.

A megjelenteket először Schmidt Attila, a Szent Orbán Borrend nagymestere köszöntötte, és hívta fel a figyelmet egy szép jubileumra.

- Ez a tizenötödik újbormustra, szigorú feltételek mellett, de még a koronavírus-járvány ideje alatt is megtudtuk tartani.

A nagymester után Font Magdolna elmondta, mindig szívesen jön Adonyba, annak idején még az akkori nagymester, Králl István hívta meg először.

- Az évek során hatalmas fejlődésen ment keresztül az itteni borkészítés, a gazdák elsajátították a technológiai sort. Az idén a komoly szakmai tudás ellenére is nehéz jó bort készíteni az időjárás miatt. Olyan meleg volt, és olyan kevés csapadék, hogy a szőlők stresszhelyzetbe kerültek, a túlélésükért küzdöttek, ez meg is látszott a termésen. Nálunk a Kunságban is igen keserves a helyzet.

Ezután Steinmann László borrendi tag számolt be arról, milyen tapasztalásokat szerzett, az időjárás megfigyeléseivel.

- Amióta meteorológiai mérések folynak, ilyen meleg évszakok még nem voltak. Ennek köszönhetően a szőlő három-négy héttel hamarabb beérett, mint korábban. A szőlő első virágzását május 8-án jegyzetem fel.

- Negyven tételt vizsgáltunk meg, és összességében egész jó volt a végeredmény. Mindössze három bor volt hibás, a nagy része megfelelő, fogyasztható, és néhány kiemelkedő tétellel is találkoztunk. Ezek komolyabb mezőnyben is megállnák a helyüket - összegezte a délután tapasztalatait Schmidt Attila.

A mustra után pedig következhetett a Vetus Salina Kulturális Egyesület szervezésében a libavacsora, libacombbal, párolt káposztával, krumplival és almaszósszal.