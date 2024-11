Hamarosan két jégcsarnokban korcsolyázhatnak a dunaújvárosiak. Ugyanis az Angels Női Jégkorong Sportegyesület (ANJSE)) létesítményének kivitelezése a hajrájához érkezett. Az elmúlt hónapokban többször kezdtük így az írásunkat a radari atlétikai csarnok átépítéséről. Az új jégcsarnok átadása azonban folyton késik.

Új jégcsarnok - A jégpályán az utolsó simításokat végzik a szakemberek

Fotó: Agárdy Csaba

Új jégcsarnok a radarban

Az Angels NJSE ugyanis saját jégcsarnok kialakításába kezdett. Az egyesület a radari beruházást TAO-támogatásból valósítja meg, a kivitelezést az Amper 99 Kft. mint fővállalkozó és a DVN Építő Kft. végzi. Legutóbb Halász Ákos, az Angels NJSE egyik alelnöke nyilatkozta, hogy elektromos téren vannak elmaradásaik, mivel saját villanyórát kértek, ha minden papírjuk, engedélyük rendben lesz, akkor már szinte azonnal készíthetik a jeget. Szeretnék, ha októberben már lenne jegük.

Nos, már november közepén is túljutottunk, és még mindig nincs jég a radarban. Ezúttal Kováts Andrást, az Angels NJSE elnökét kérdeztük arról, hogy mikor vehetik birtokba a létesítményt.

– Új bekötést és villanyórát kellett igényelnünk, ezt nyár elején meg is tettük, ezután szerződnünk kellett egy áramkereskedővel, a nyár közepén ez is megtörtént. Innentől várunk arra, hogy az E.ON szerződést kössön velünk. Gyakorlatilag készen vagyunk, áramunk nincsen, hónapok óta várjuk, hogy az E.ON bekössön hozzánk. Ez a folyamat egy-két hetet szokott igénybe venni, mi sem tudjuk, mi a csúszás oka. Helyben az E.ON kész arra, hogy áramot biztosítson számunkra, azonban a döntések, nem itt születnek. Nem tud senki választ adni arra, hogy miért nincs még aláírt szerződésünk.

Az új jégcsarnok - a metodika terem már majdnem kész

Fotó: Agárdy Csaba

Legutóbbi látogatásunkkor tapasztalhattuk, hogy a 200 négyzetméteres metodika terem már majdnem teljesen felszerelt, az inline pálya elkészült, a jégpálya is szinte hadra fogható, a palánkok készen, most már csak a játékfelület felfestése van hátra. A gépészet is rajtra kész, már csak az áram hiányzik.