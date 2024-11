Elég csak annyi: egymást érik a tökfesztiválok. Alapvetően szeptembertől januárig tart a sütőtök szezonja, nevével ellentétben azonban nemcsak sütni lehet, hanem desszerteket, leveseket, köreteket is készíthetünk ebből a vitaminokban gazdag zöldségből. Mondhatjuk, tökös ételek.

A vasgyári sütőtökleveshez először egy sertéspörköltet készítünk

Fotó: Agárdy Csaba

Csemege és gyógyszer is. Nem véletlenül tökös

A sütőtököket téli töknek is nevezik, ami kapcsolatban áll étkezési célú felhasználásukkal. Talán kevesen tudják, hogy a sütőtök nemcsak remek csemege, hanem gyakorlatilag gyógyszer is, ezt az egeszsegkalauz.hu oldalról tudhatjuk. A sütőtök sokféle problémára nyújthat megoldást. Serkenti a máj működését, így kitűnő máj- és vesebetegségek esetén, remek hashajtó és béltisztító, ezért a böjtölés és méregtelenítő kúrák során is érdemes alkalmazni. Magas A-, B-, C- és E-vitamin-tartalmának köszönhetően az egyik legjobb megoldás az immunrendszer erősítésére. A legjobb ellenszere a megfázásos megbetegedéseknek, gyulladáscsökkentő és rákmegelőző hatása is van. Mint ahogy a legtöbb sárga zöldség vagy gyümölcs, így a sütőtök is gazdag béta-karotinban.

A sütőtök igazi vitaminbomba, amelyet nemcsak belsőleg alkalmazhatunk, hanem a bőrünkre, hajunkra kenve is.

Gyulladásos betegségek, megfázásos, meghűléses problémák, de tüdőgyulladás és egyéb tüdőkárosodások kezelésekor se feledkezzünk meg róla. Enyhíti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkenti az asztma rohamokat.

Az alábbi tökös recept, ami laptársunk, a Vidék Ízében olvasható, már nevével is bizonyítja, a sütőtök kemény „gyerek”, íme itt a Vasgyári sütőtökleves csipetkével.

Amikor a sütőtök bele került a tökös levesbe

Fotó: Agárdy Csaba

Hozzávalók 4 személyre: 40 dkg sertéscomb, 60 dkg sütőtök, 1 nagy fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 közepes szál sárgarépa, 1 közepes szál fehérrépa, 1 liter zöldségalaplé, őrölt kömény, pirospaprika, 1 evőkanál sertészsír, só, bor.

A csipetkéhez: 1 tojás, 10 dkg liszt, só.

Elkészítés: Finomra vágjuk a vöröshagymát, és egy fazékban megdinszteljük a zsíron. Hozzátesszük az áttört fokhagymát, és együtt pároljuk két-három percig. Rárakjuk a felkockázott sertéshúst, és kevergetve addig sütjük, míg a húskockák minden oldala ki nem fehéredik. Ekkor mehet a fazékba a megtisztított, feldarabolt sárga- és fehérrépa, utána kevergetve pároljuk még pár percig, majd fűszerezzük őrölt köménnyel, pirospaprikával, sóval és borssal. Felöntjük az alaplével és elkezdjük főzni. Ha már minden puha, akkor tesszük bele a meghámozott, felkockázott sütőtököt, és együtt készre főzzük. Amíg fő a leves, egy tálba ütjük a tojást, szórunk bele egy kis csipet sót, hozzáadjuk a lisztet, és jó kemény tésztát gyúrunk, majd apró darabokra csipkedjük. Sós, forró vizet forralunk és kifőzzük benne a tésztát. Tálalásnál mindenki szedhet belőle a levesbe.