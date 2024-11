A híd azért születik, hogy álljon. Álljon ellen időnek, időjárásnak és terhelésnek. A Dunaújvárosi Egyetemen a tésztahidak nem azért készültek, hogy leomoljanak. Ladányi Gábor a Dunaújvárosi Egyetem mestertanára bonyolította le a Dunaújvárosi Egyetem hagyományos tésztahíd építő versenyét:

Tésztahidak precizitást igényelnek

- A versenyt kihirdettük az egyetemen, illetve a helyi középiskolákban. Ennek során ismertettük a leendő versenyzőkkel a szabályokat. Ezeket a szabályokat megismerték, és az elmúlt két hétben azzal foglalkoztak, hogy terveket készítettek, illetve készítették az itt látható hidakat.

- Milyen korlátozások voltak? Mert láttam, hogy nagyon sokféle formájú fazon van, meg még fából is látható.

- A befoglaló méretekre volt korlátozás. Egy méter széles lehet a híd, egy méteres távot kell áthidalnia, tíz centiméter széles lehet, és legfeljebb 50 centiméter magas.

A tésztahíd élelmiszerboltokban vásárolható száraztésztákból ragasztott szerkezet, melyet két végén alá lehet támasztani, a közepén pedig súlyokkal vagy más módon erővel lehet terhelni.

Több évtizede műszaki középiskolák, főiskolák és egyetemek hallgatói tészta-hidak építésében versenyeznek, ahol a cél általában a legkevesebb tészta felhasználásával a legnagyobb terhelhetőség elérése.

A tanintézetek kiváló didaktikai eszközként használják a tésztahíd-építést, mivel segítségével a mérnökhallgatók olcsó, könnyen és gyorsan előállítható és tesztelhető szerkezeteken fontos statikai, szilárdságtani ismeretekre és konstrukciós készségre tehetnek szert.

Megajánlott jegy is motivációja volt a hídépítésnek

Tésztahidak és rekordok:

A világrekord ugyan már megközelíti már a 700 kilogrammot, de a Dunaújvárosi Egyetemen is építettek már több mint 300 kilónyi húzást kibíró szerkezetet. Jelenleg az egész világon rendeznek spagetti versenyeket. A tökéletes formák és roppant precíz kivitelezés mellett nagyon fontos, a bolti tészta fajtája is, valamint a tészták érzékeny szerkezetek, s bizony a pára és a hőmérséklet is befolyásolja a teherbíró képességét. Szakemberek úgy vélik, hogy fusili makarónival kiváló kombó lehet.