A terepfutás kapcsán csak a történeti hűség kedvéért: ezeken az elmúlt alkalmakon megéltünk már ott, kemény téli, ködös-fagyos, viharos, hurrikánosat is. Az idén örömteli nagy szerencséje volt vele a versenyzőknek és a rendezőknek egyaránt, mert ilyen kellemes még soha nem volt az időjárás. Az ebben az időszakban a ritkaság számba vehető ragyogó napsütés és a szinte szélcsendes időjárás igazi ajándék volt mindenki számára az elmúlt vasárnap.

Terepfutás Dunaföldváron - Sok nevezővel, szép időben, jó hangulatban

Fotó: Balogh Tamás

Terepfutás - Az összefogás jegyében

Egy ilyen futóverseny megrendezése nagy kihívást jelent az arra vállalkozóknak. Az egy dolog, hogy ilyenkor Nagy Péter a versenyigazgatója az egész családját hadrendbe állítja, de sok önkéntesre is szükségük van. Például mindenekelőtt a huszonhárom kilométeres távon biztosítani kell a résztvevők biztonságos haladását, frissítő pontokat és időmérő állomásokat kell működtetni a nagyobb távok résztvevőinek. Gondoskodni kell a megfelelő cateringről és a kísérők kellemes időtöltéséről, például játszóházzal és a Vármúzeum díjtalan látogatásával. A legnagyobb támogató valószínűleg Dunaföldvár Önkormányzata volt. Mellette a város civilszervezetei és jelentős vállalkozói is felsorakoztak.

A kategóriák

Az elnevezésük tükrözte a versenyközpontnak helyet adó történelmi környezet hangulatát. A kicsik az Aprótalpú (6 év alatt) Kölök fiú és lány (10 év alatt) elnevezéseket viselték. Az ő boldog, visítós rajt hangulatuk a legjobb népünnepélyekét idézték. Az Apród (5.0), a Hadnagy (10.0), az Udvarbíró (17.0), a Várnagy a 23.0 kilométeres távot jelentette. A versengés ideális, derűs, baráti hangulatban (bár a terepen voltak néhányan, akik a rendelkezésükre álló térkép dacára rövid időkre eltévedtek) és balesetmentesen zárult.

Nagy Péter a versenyigazgató

- Ez volt az 5. Feldwar Trail versenyünk, és örülök a visszajelzéseknek, hogy jó hangulatúnak találták a résztvevők. Ennél jobb futóidőt novemberre senki sem kívánhat magának. Kicsit kevesebb indulónk volt, mint tavaly, de így is elégedett vagyok vele. Az összes versenyemnél igyekezek, hogy az útvonal nagyon szép legyen. Szeretném megmutatni a szép panorámákat, hogy ilyen szempontból is kellemes emlékekkel térjenek haza a versenyzők. Még a földváriak között is voltak olyanok, akik azt mondták, még ők sem jártak eddig azokon a részeken. Sportszakmai szempontból pedig ideálisnak mondhatjuk ezt a vidéket. Talán abban is egy kicsit csábítók vagyunk, hogy ez egy több generációs verseny, hiszen akár a család minden tagja találhat magának egy ideális kategóriát. Sikeres napunk volt a mostani is, ezért remélem jövőre még többen érkeznek hozzánk ide Dunaföldvárra is!