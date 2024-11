Egy facebookos dunaújvárosi csoportban tették közzé ma (november 8-án) reggel azt a bejegyzést, miszerint a Felső-Dunaparton két tengerimalacot láttak, akiket valószínűleg az előző "gazdi" kitett az utcára pár szelet répával. Az egyiket sikerült megfognia a posztolónak, a másik, fehér színű kis rágcsáló viszont visszabújt a Batsányi úti idősek otthona udvarán egy hatalmas gallykupac alá. A posztoló felhívással is élt, hogy aki megtalálná, jelezze neki, mert ő otthont biztosít mind a kettő kisállat számára. Amikor meglátta a bejegyzést a dunaújvárosi Szabó Mária, azonnal öltözött is, és 10 órakor már a helyszínen kereste a másik tengerimalacot. Mások is csatlakoztak hozzá, Orosz Tamás és Környei Ancsi is. Kutatták az avarban a nyomát, egyik helyről a másikra rakosgatták át a kupacokat, és egyszercsak az egyik alján Mária mozgást látott. Miután felkiáltott segítő társainak, hogy megvan, utána szembesültek, hogy a megtalált állatka nem is fehér színű volt.

Környei Ancsi a második cukisággal! A háttérben lévő gallykupac alatt bújt meg a harmadik tengerimalac. Fotó: Szabó Mária

Ez azt is jelentette, hogy nem kettő, hanem három ártatlan kis jószágot tett ki valaki a fagyos időben. Bár Tamásnak el kellett mennie, Máriáék nem adták fel a keresést, sőt, csatlakozott hozzájuk még egy hölgy is, Erdős Tímea. Elkezdték átnézni az idősek otthona udvarán található hatalmas gallykupacot is. Nem volt egyszerű feladat, és amikor már esélytelennek tűnt a helyzet, a rakás legeslegalján megláttak a fehér csöppséget.

Megvan mind a három tengerimalac!

- Nagyon-nagyon megörültem, hogy sikerült megtalálni mindegyiket! Jómagam imádom az állatokat, nem is volt kérdés számomra, hogy a bejegyzést olvasva, segítsek a tengerimalacok keresésében. Amolyan belső indíttatásból éreztem azt, hogy oda kell menni, és szerencsére előkerült mindegyik!- mondta portálunknak Mária.

A három tengerimalac története így hepienddel zárulhat, és a felhívást közzé tevő posztolónál pedig egy új, szebb és biztonságosabb jövő elé nézhetnek!

Erdős Tímea, Szabó Mária és Környei Ancsi a harmadik malackával. Fotó: Szabó Mária

