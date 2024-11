A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság november 4-én indította el az úgynevezett „Tegyünk együtt a balesetmentes közlekedésért!" elnevezésű kampányt, vagy közismertebb nevén táblavadászatot. A hónap végén záruló kampányban a lakosság jelzéseit várják arról, ha a közlekedésbiztonság szempontjából problémásnak tartanak egy útkereszteződést, egy jelzőtáblát vagy akár egy útburkolati jelet. Ezt az akciót kétévente hirdetik meg a helyi erők a Magyar Közút Fejér vármegyei igazgatóságának és az önkormányzat bevonásával, a bejelentéseket pedig a dunaújvárosi kapitányság illetékességi területéről fogadják- tájékoztatta hírportálunkat Kőhalmi László főtörzszászlós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettese.

A „Tegyünk együtt a balesetmentes közlekedésért" elnevezésű kampány keretében november 30-ig jelezhetik a lakossági észrevételeket. Fotó: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Fb-oldala

Kérdésünkre, hogy pontosan milyen közlekedési helyzetekről küldhetnek jelzéseket az állampolgárok, Kőhalmi László azt válaszolta, tulajdonképpen bármilyenről, mert minden olyan ötletet támogatnak, amely építő, konstruktív és észszerű. Lehet az egy útfelújítás után kint maradt sebességkorlátozó tábla, egy megrongálódott tábla, vagy éppen egy parkolni tilos jelzésű tábla eltávolítása olyan helyszínen, ahol egyébként rendszeresen megállnak a járművekkel (nem veszélyeztetve a forgalmat). Arról is küldhetnek jelzést például, ha egy többsávos kereszteződésben hiányolnak valamilyen jelzőtáblát, vagy netán nem egyértelmű a felfestett útburkolati jelzés. Az is játszik, ha valahol megváltozott az elsőbbségadási szabály, de nem teljesen egyértelmű a keresztező úttestek alárendeltségének jelzése.

Kőhalmi László főtörzszászlós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettese. Fotó: ME

Mint azt a főtörzszászlós hangsúlyozta, igazodni kell az igényekhez, az autók tulajdonságaihoz, szükség van a balesetveszélyes szituációk tisztázására, s emiatt hirdetik meg kétévente ezt az akciót.

Táblavadászat a hónap végéig

A lakosság bejelentéseit a [email protected] e-mail címem fogadják. A beérkezett jelzéseket első körben a rendőrség véleményezi, utána pedig az adott útszakasz tulajdonosa-kezelője dönt a változtatásról. Az akcióba ezért is vonták be az önkormányzatot, illetve a közútkezelőt: a Dunaújváros belterületén lévő úthálózat nagy része az önkormányzathoz tartozik, de például a Magyar út kivezető szakasza már a közút kezelésében van, ahogy a városon kívüli főútvonalak is.