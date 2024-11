- Megpróbálkoztam még gyerekként a kinti léttel tízéves koromban Győrben, de gyorsan jelezték, az nem az én világom, és a kapuban ragadtam.

- Később se akarták kiparancsolni onnan?

- A csapattársak mondták a kezdetekkor, ügyes vagyok a háló előtt, ráadásul se gyors, se erős nem voltam. Na, meg a meccsen annyit futni se kellett így.

Viccet félretéve, az edzőim is ezen a poszton láttak bennem sorra fantáziát, így fel sem merült, hogy visszatérjek a mezőnybe.

- Gondolom Győrött nevelkedve az volt az álma, egyszer az ETO-val nyerjen Bajnokok Ligáját.

- Ennél azért realistább voltam, de persze, mindenkiben megfogalmazódik ez fiatalként. Ám bizonyos korban már láttam, nem biztos, hogy ez számomra a reális út. Utolsó utánpótlás évemben már volt lehetőségem NB I-ben szerepelni Mosonmagyaróváron kölcsönben, de aztán megadatott az is, hogy Győrben is játszhattam.

Nem kell mondani, akkor se kis nevek játszottak ott, óriási egyéniségektől tanulhattam

például Herr Orsolya, Lunde, Grimsbö, Kiss Éva, Grubisics, akikkel a mai napig jó kapcsolatot ápolok, vagy az edzővel, Ambros Martinnal.

- Aztán Győr után Budaörs, Orosháza, majd 2020 nyarán Dunaújváros lett az állomáshelye.

- Nekem minden kis pofonra, minden emberre, akivel találkoztam a karrierem során, szükségem volt.

Szerencsés vagyok, mert kiváló edzőkkel dolgozhattam együtt, mindenért hálás vagyok, ami eddig történt.

Nagyon sokat adtak ahhoz is, hogy milyen ember lettem, illetve az egyéniségemhez is. Rengeteget tudtam fejlődni.

- Miként érzi magát a Dunaújvárosi Kohásznál?

- Még ellenfélként is amikor Dunaújvárosba jöttünk játszani, mindig is különleges atmoszférája volt a csarnoknak, a városnak. Szeretek itt lenni. Menet közben egy szezont, 2022/23-ban kölcsönben a NEKA-nál voltam a dunaújvárosi vezetőkkel egyeztetve, ami idő alatt bizalmat kaptam, remekül is ment a játék, tudtam élni a lehetőséggel, vissza is vezetett az út ide. Jól érzem magam nagyon, Gulyás Péter érkezésével pedig másfajta a filozófia is, ami érdekes és újító. Egyszerre tud játékos, illetve edzői fejjel is gondolkodni.

Azaz el tudja mondani, milyen volt a másik oldalon, aztán erélyesen azt, mi az az út amit kijelölt, amin egy csapatként, vállvetve haladjunk.

Szigorúan megkövetel mindent, nincsenek "eltévelyedések", de mellette azt is tudja, mivel lazítsa a kemény munkát. Ki vagyunk éhezve a kézilabdára és arra is, jó eredményeket érjünk el.