Sztálinváros ... „1956 ősze sokak számára volt sorsfordító időszak. Szembe kellett nézniük múltjukkal, tetteikkel, és jövőjükre, gyermekeik jövőjére kiható, heroikusan nehéz döntéseket kellett meghozniuk. Részt vegyenek-e az eseményekben? Elinduljanak-e nyugatra, vagy maradjanak? A következő évek, évtizedek hétköznapjaiban mutatkozott meg e döntések mélysége, ekkor kellett mellettük kitartani, akár a nyugati emigrációban, akár a katonai tiszti nyilatkozat megtagadásakor, akár a bírósági tárgyalások és a bebörtönzések során.

A rádiónap köszönhetően ért el október 24-én a forradalom híre Sztálinvárosba.

A rendelkezésre álló töredékes információ birtokában ugyanakkor hétköznapi emberek döntöttek és cselekedtek, esendő szereplők csetlettek-botlottak vagy tettek (olykor számukra is meglepő) hősies gesztusokat a történelem színpadán. (Tulipán Éva: Az én hősöm – A fegyvertelenek 1956-ban részlet).

Kronászt Margit történész-muzeológus helytörténeti kutatásaiban fontos szerepet szánt arra is, hogy városunkban az 1956-os eseményeket feldolgozza. Korábbi kutatásait felhasználva mutatjuk be, hogy a sorsfordító időszakot hogyan élték, értették meg városunk akkori lakói.



Sztálinváros 1956



„Sztálinvárosban már a forradalmi események előtt is tapasztalható volt egyes személyek részéről, hogy nem értenek egyet a párt és a kormány határozataival. Ugyanis Sztálinvárosban már kezdettől fogva veszélyt jelentett a régi és az új deklasszált elemek túlságosan nagy tömege. Sztálinvárosban aránylag kevesen voltak, akik néhány év alatt gyökeret vertek a városban. A lakosság többsége még 1956-ban is ideiglenesnek, vagy második lakóhelynek tekintette a várost, amelynek inkább a lehetőségeit használta ki, mintsem hogy a város polgárának érezze magát… A sztálinvárosi helyzetet nagyon bonyolulttá tette a beruházásoknak az a változékony kezelése, amely Nagy Imre miniszterelnökségét jellemezte. Amikor egyik napról a másikra minden pénzt elvettek Sztálinvárostól, és az építkezést szinte egy pillanat alatt megállították, az emberek ezreit fenyegette a munkanélküliség. Ez volt az az időpont, amely egy pillanatra közös nevezőre hozta az irányzatokat Sztálinvárosban, kivétel nélkül mindenki Nagy Imre ellen volt. 1956-ban Sztálinvárosban megalakult a Fáklya klub, ahol az írók és értelmiségi személyek a Petőfi-kör mintájára vitákat rendeztek. Sztálinvárosban több író élt, így Sándor András is, aki rendszeresen részt vett Budapesten a Petőfi-kör ülésein, amelyről minden esetben beszámolt a klub tagjainak.”( Zecher János)



Városunkban Zecher János foglalkozott nagyon sokat az 1956-os eseményekkel. Kutatásai főként a városra vonatkoztak, de kutatta a megye a történetét is. Páratlan, hihetetlenül gazdag anyagról van szó, mely mellett semmiképpen nem lehet szó nélkül elmenni.