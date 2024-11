- Rendszeresen jár vissza Fejér vármegyébe. Ahogy most is, úgy legtöbbször valamilyen fejlesztés, beruházás miatt érkezik. Milyen szerepet tölt be jelenleg Fejér a magyar gazdaságban? - tette fel a kérdést a feol.hu a miniszternek.

- Azt hiszem, hogy Fejér vármegye a magyar gazdaság egyik fellegvára. Ehhez a kijelentéshez semmiféle túlzásért nem kell folyamodni. Székesfehérvár és Fejér vármegye, valamint ezáltal a közép-dunántúli régió európai uniós mércével is a jól fejlett térségek közé tartozik. Azt hiszem, hogy Fehérvárnak az az érdeme, hogy a gazdasági növekedés során két szempontot figyelembe tudott venni. Az egyik az, hogy egy kifejezetten összetett, sokszínű, változatos gazdaság jött itt létre - mondta a miniszter.

Szijjártó Péter szólt többek között arról is, hogy Magyarország földrajzi elhelyezkedése kulcsszerepet játszik Európa kelet-nyugati és észak-déli tranzitforgalmában. A Covid idején, amikor lezártuk a határainkat, világosan kiderült, hogy milyen komoly problémát okozott a tranzitforgalom számára, hogy Magyarországon keresztül nem vagy csak korlátozottan lehetett közlekedni. Különösen az M1-es autópálya, amely a délkeleti és nyugati Európa közötti fő tranzitútvonal, jelentős terhelésnek van kitéve. Éppen ezért indokolt az M1-es autópálya fejlesztése és kiszélesítése.

Szó volt még az iváncsai akkumulátorgyár teljesítményéről, az elektromos autók keresletéről, de alkalom adódott egy sportos témájú kérdés megvitatására is.

