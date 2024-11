- Immáron hat éve épült meg a görögkatolikus templom a Temető utca 1-ben. Kovács István János parókus úr a lelkészünk, ő az iskola lelkésze és az iskola lelki igazgatója is. Magával a római katolikus egyházzal itt városon belül, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam, inkább olyan semmilyen a kapcsolatunk. Mi igyekszünk nyitottak lenni. Mi nagyon szívesen látnánk a római hívőket is az intézményünkben. Hiszen az iskolánkban járnak más felekezethez tartozók, és vannak olyanok is, akik nem hívők. Ahhoz, hogy valaki a görögkatolikus iskolába járjon, nem kell hívőnek lenni.

A Szent Pantaleimonban zek szerint nincsenek kötelező istentiszteletek sem...

- Egy dolog van, ami idézőjelben kötelező. Minden hétfőn fél 8-tól 8-ig egy áhítat, amit a Kovács István János parókus atya tart. Ezen a fél órán kell itt lenni a gyerekeknek, tehát aki ide jár, annak ezen a hétfői napon kell korábban beérkezni. Én azt gondolom, hogy sokkal megengedőbbek vagyunk, sokkal nyitottabbak vagyunk a világi felfogás felé, mint a római katolikusok

- A parókus úr is családdal rendelkezik...

- A görögkatolikus papok a felszentelés előtt megnősülhetnek, gyerekeik lehetnek, tehát családban élnek. Tehát azt hiszem, hogy egy ilyen szemléletű lelkész, egy ilyen szemléletű pap sokkal jobban át tudja érezni az emberek mindennapi gondját, hiszen ő is ugyanazokat az élethelyzeteket éli végig mint a gyülekezete tagjai.

A görögkatolikus templom elsős avatásnak is a helyszíne

- Az iskola Gárdonyiból lett Szent Pantaleimon... Hogyan érintette a tanulói létszámot a változás?

- Az első két-három évig stagnált. Most már elkezdett növekedni, jól jött ehhez a két óvodai csoport is. Nyilván a szülőknek idő kellett mire elfogadták, és megismerték az intézményünket. Talán most azt mondom, hogy már kezdünk népszerűek lenni, pontosan azért is, mert egy kicsit megengedőbbek vagyunk, mint mondjuk más egyházi iskola.

- A szülőnek még két szempont fontos. Az egyik a minőségi oktatás és a gyerekközpontú szemlélet. Ezt hogyan tudják megvalósítani?