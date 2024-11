Régebben Dunaújvárosban is több helyen vásárolhattunk, de évek ót nincs már sült szelidgesztenye a városban. Ha erre a csemegére vágyunk, akkor magad uram, ha szolgád nincs.

Az első lépés - a szelidgesztenye választás - a legfontosabb

Fotó: Shutterstock

Szelidgesztenye és a desszert

Először is néhány szó a szelidgesztenyéről. A szelídgesztenye a bükkfafélék családjába tartozó (egyáltalán nem áll közeli rokonságban a vadgesztenyével, amely köztudottan emberre enyhén mérgező), tápláló és egészséges gyümölcs, amelyet speciális környezeti feltételek között lehet termeszteni, főként a Dunántúlon. A magyarországi éves termés mindössze 200-500 tonna, ami nem elegendő a nagy feldolgozóipari kereslet kielégítésére, így a behozatal - főként Olaszországból - jelentős. A gyümölcs iránti kereslet egész Európában magas, de a hazai termelést a termés ingadozása és a minőség heterogenitása nehezíti. A szelídgesztenye vitamintartalma kiemelkedő, feldolgozás után is megőrzi értékes tápanyagait, és népszerű desszertként fogyasztják Magyarországon – olvasható az agrarszektor.hu-n.

Tápanyagtartalma igen magas, C vitamin tartalma a fekete ribizliével vetekszik. Sok káliumot, foszfort, magnéziumot és kalciumot tartalmaz, emellett E- és B-vitamin is található benne. Rostokban is gazdag ezért diétázók is beépíthetik étrendjükbe, ha cukormentesen készítik el. A keményítő és rostok mellett magas a fehérjetartalma és telítetlen zsírsavakat is tartalmaz. Gluténérzékenyek számára is jó alternatíva lehet gesztenyéből készült liszt, főleg sütemények, tészták készítéséhez, de az ebből készült köret nagyon jól passzol vörös húsok, kimondottan, kacsa, liba ételek mellé. Legismertebb gesztenyés desszertünk talán a gesztenyepüré tejszínhabbal, de nagyon finom, torták, cukrászsütemények, palacsinták készíthetők belőle. Egyik leghíresebb karácsonyi ételünk a gesztenyés pulyka.

Írásunk lején említettük a sültgesztenyét, amit mostanában Dunaújvárosban utcai árusoktól nem vásárolhatunk. Most tippeket adunk a mindmegette.hu segítségével ahhoz, hogyan készítsük el tökéletesen a sültgesztenyét magunk.