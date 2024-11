Századik születésnap, 100-as szám a tortán

Fotó: Balogh Tamás

A „birtokunkon”

– Amikor idekerültünk Rácalmásra, ahol négyszáz négyszögöles kert van, azt teleültettem szőlővel. Körülbelül tizenhat fajtát telepítettem, mert azt akartam, hogy sokféle és változatos legyen. Az idén is nagyon szépen termett, de oda ajándékoztam az egyik rokonunknak, aki azt mondta, hogy pálinkát főznek belőle. Harminc fát is ültettem, mert nagyon szerettük a gyümölcsöket és mindig sokat fogyasztottunk belőlük.

Ma már otthon tölt i az id ejét

– Ketten vagyunk a feleségemmel. Már én sem járok sehová, kivéve az ilyen ünnepségeket, vagy a múltkorit, amikor azt az emlékfát elültettük. A szomszédokkal, ahogy most is, mindig jó viszonyban voltam. Most költözött oda egy új család, majd velük is megismerkedek. Tamás taxis, de otthon is dolgozik a ház körül. Szeretem a szorgalmas, rendes embereket. Itt Rácalmáson sok barátot találtam, ahogy ez ezen az összejövetelen is látható.

Napjainkban

– Most is azt csinálnám, de most baj van a szemüvegemmel. Majd csak megoldódik. Sok könyvem van. Megvettem a Révai Nagy Lexikon sorozatot is. Érdekelt a történelem. Sokat foglalkoztam Magyarország történelmével, Szt Istvánnal és az Árpád házi királyokkal, Amerikával, Napóleonnal, a II. Világháborúval. Hitlerrel és Sztálinnal is, mert nagyon érdekelt, hogy válhat valaki olyan gonosztevővé. Szívesen nézem a TV-t, órákig elvagyok vele. A számítógépet már nem tanultam meg pedig lehet, hogy azt is megszeretném. Izgalmas is volt az életem, hiszen ahogy telt az idő, szinte hihetetlen módon fejlődött a technika. Gyermekkoromban még petróleumlámpával világítottunk.

Példaképként az utódoknak

- Most elmentem Nagykanizsára a temetőbe és elköszöntem a szüleimtől, mert úgy gondoltam, hogy többet már nem tudok elmenni hozzájuk.