Mára már ez lényegesen változott. Nyilvánvaló, hogy a belső építészet legalább annyira fontos, mint az építészet, hiszen a belsőépítész tölti meg lélekkel az épületeket. Nem véletlen írtam le mindezt, hiszen nem olyan rég az ELLE Decoration International Design Awardson Sütő Kata az Év designere díjat nyerte el. Nagyon jó apropója volt ez az elismerés, hogy beszélgessünk Katával. A belső építészetről és persze arról is, hogy mi történt vele.

Sütő Kata munkáiban ötvözi a kortárs és a klasszikus stílust

Megállapodtunk abban, hogy körülbelül 20 esztendeje döntött úgy, hogy Budapestre költözik. Először ezt a kérdést próbáltuk tisztázni:

- Az elsők között csináltam honlapot, sőt olyant, amelynél a nevem volt a domain is. Ez akkor még nagy újdonságnak számított, mindemellett vettem helyet a honlapomnak reklámcélból a startlapon is. Egyre több megkeresést kaptam Budapestről, s mivel gyermeket szerettünk volna, így fel kellett mérnem azt is, hogy gyermekkel Dunaújvárosból nagyon nehezen tudtam volna mindezt megoldani, így célszerűbb volt Budapestre költözni. De nagyon szeretem a várost, sok emberhez kötődöm, s építészetileg is vannak benne értékes és gyönyörű részek.

Ahol az igazán nagy léptékek nemzetközi designmárkákkal, csalhatatlan esztétikával, eleganciával és egy kis extravaganciával találkoznak, ott jó eséllyel Sütő Kata neve is feltűnik. A Kata Suto Interiors belsőépítészeti tervezéssel és tanácsadással foglalkozik, és mára egyértelműen bebizonyosodott, hogy szemléletmódjában, a projektek menedzselésében és a végső minőségben mennyire meghatározó Kata építész végzettsége. (részlet a méltatásból)

Itt beszélt a fehér SZTK épületéről, és arról is, hogy Juhász Péter építésznek köszönheti, hogy a belső építészet fele fordult, hiszen építész végzettsége is van, de Juhász Péter inspirálására kezdte el tanulmányait az iparművészeti egyetemen. Arról is szót ejtettünk, hogy a belsőépítészet részletgazdagsága, finomsága, sokkal közelebb áll a lelkéhez.

Enteriőrjeiben jellemzően a kortárs szemléletet ötvözi modern klasszikus bútorokkal, letisztult stílusa tele van egyedi, exkluzív részlettel, mesterien játszik a fénnyel. Nála minden az, aminek látszik: nincs bútormásolat, sem „annak látszó” csillár vagy kiegészítő.

Sütő Kata belsőépítészete újradefiniálja a luxus fogalmát (részlet a méltatásból).

Szinte lelkesedéssel beszél arról, hogy mennyire fontos, hogy megérezze a megrendelő vágyait, elképzeléseit, szándékait, azaz azt, amire szüksége van.