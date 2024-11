Azóta se szeri, se száma a különböző Sport szeletnek, de a klasszikus, a 25 grammos már nem kapható, augusztusban vonták ki a forgalomból. A gyártó, a Mondelez nevű vállalat azzal indokolta a változást, hogy az alufólia-papír csomagolás nem környezetbarát. Valószínűleg arról is szó van, hogy a hagyományos csomagolás drágább is. Maga az alumínium sem olcsó, és a gépeknek kétszer kell felöltöztetniük a kis csokit, hiszen még papír is kell rá. Ez meg is látszott az árán: a legtöbbször a kicsi csoki ugyanannyiba került, mint a nagyobb.

A klasszikus Sport szelet eltűnt a boltokból. Fotó: Mindmegette.hu

Sport szelet és a dolgozók pártja

Ennyit a kezdetekről! Most pedig egy kicsit nosztalgiázzunk!

A Sport szelet – vagy akkori nevén MKH Sport szelet − márka 1953-ban született meg, a Népstadion megnyitásakor, augusztus 20-án robbant be a köztudatba. Az MKH a névben onnan származott, hogy az 50-es években az országot irányító Magyar Dolgozók Pártja elindította a „Munkára, harcra kész!” kampányát, amelynek célja a tömegjellegű testedzés meghonosítása volt.

Ebben a sportközpontú időszakban indult útjára és vált sikeressé a Sport szelet, ami mozgásnépszerűsítő promóciós szerepet is betöltött.

A legelső csoki 25 grammos volt, rumos, kakaós, étbevonattal készült szelet, amit kezdetben impregnált alufóliába tekertek, és zöld papírba csavartak. Egyes vélemények szerint a zöld színt a Fradi támogatása miatt választotta az akkori gyártó, a Csemege Édesipari Vállalat, de ez inkább amolyan városi legenda. Már csak azért is, mert a Ferencváros az 50-es években nem kívánatos egyesület volt a politika szemében, ezért évekig ÉDOSZ SE (Élelmiszeripari Dolgozók Országos Szakszervezete Sport Egyesület) majd Budapesti Kinizsi néven, piros-fehérben játszott. Csak az 1956-os forradalom után kapta vissza nevét és színét.

Kézműves jelleggel

A Sport szelet gyártása az első évtizedekben kézműves jelleggel, úgynevezett keretbe kenéssel zajlott: az elsimított, lehűtött lapokat csokoládéval vonták be, a darabolást húros vágóval végezték. A gyártásához tejszín fondant használtak, vagyis többféle tejzsiradékkal tették selymesebbé az alapfondant kemény, törős, roppanós jellegét. A csokoládés massza nem kakaóporból, hanem kakaópogácsából – a kakaóbab pörkölt, hántolt magbelsejével, magasabb kakaóvaj tartalommal – készült, ízét a rumaroma határozta meg.

A rendszerváltást követő privatizáció során, 1992-ben először a Stollwerck lett az addig állami tulajdonban lévő Csemege Édesipari Vállalatot tulajdonosa

, majd 1993-ban megvásárolta a Kraft Jacobs Suchard Kft. Ekkor változtatták meg az édesség arculatát: bár a zöld és sárga szín maradt, a diszkoszvetőt száműzték a csomagolásról.