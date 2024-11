Az eseményen jelen volt többek között Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke; Dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem (DUE) rektora; dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője; Tomanóczy Tibor, a DSE Röplabda Akadémia ügyvezetője is.

A most megkötött együttműködési megállapodások kölcsönös előnyöket jelentenek a Dunaújvárosi Egyetem és a DSE Röplabda Akadémia számára. Fotó: Dunaújvárosi Egyetem

Süli János felvezetőjében arról szólt, tekintettel Dunaújváros jelentős sporttörténelmére, hagyományára, már az alapítvány működésének kezdetekor is megfogalmazták azt a szándékot, hogy felsőoktatási intézményünk is foglalkozzon a város sportéletével. Sajnos az elmúlt évek gazdasági helyzete nem tette lehetővé, hogy ezen a területen szárnyaljanak, de nem tettek le róla. Mivel a városban csökkent a sport támogatottsága, így még nagyobb a jelentősége a most megkötött együttműködési megállapodásnak, amely mindkét fél számára kölcsönös előnyökkel bír. Az alapítvány és az akadémia közti szerződés azt tartalmazza, hogy az alapítvány 2025. szeptember 1-től 2030. augusztus 31-ig térítésmentesen biztosítja az "A" épületben lévő sportcsarnokot az akadémia részére. Cserébe, a Magyar Röplabda Akadémia a jövő nyáron (2025. június 30. és 2025. augusztus 31. között) finanszírozza az egyetemi sportcsarnok padlóburkolatának cseréjét.

Dr. András István úgy fogalmazott, széles alapokon kívánnak építkezni, és igaz ez a sportra is. Azt szeretnék, hogy minél pezsgőbb legyen az egyetemi élet. Több sportegyesülettel van már együttműködési megállapodásuk, amellyel sokszínű alternatívát nyújthatnak a hallgatóiknak, és természetesen a partnereik kötelékébe tartozó sportolóknak is. Röplabda eddig még nem volt a kínálatban, ám a most aláírt megállapodással összefoghatják és hatékonyan működtethetik a röplabda sportágat a térségben az egyetemi, a szabadidős- és versenysport szintjén. Az egyetem és az akadémia közt létrejött szerződés keretében a DUE lehetőséget kínál a DSE Röplabda Akadémia munkavállalóinak továbbképzésére, valamint 100 többletpontot ad a dolgozói és sportolói beiskolázás támogatására. Az akadémia cserében vállalja a képzések népszerűsítését, valamint az egyetem röplabda csapatának felkészítését különböző versenyekre.