Hagyomány Mezőfalván, hogy a novemberi disznóvágási időszak beindulásával a gyerekeket is megismertetik a falusi disznóvágás mozzanataival. Azért is fontos ezt megtenni, mert ma már szinte alig találni a vidéki háztartásokban haszonállatártást, így sokan nem is tudják, miként kerülhet a kolbász, a szalonna az asztalra. A rendhagyó tanítás és az ismertetés mellett igazi élményként élhették meg a gyerekek azokat az ételeket, ízeket is, amik csak ilyen alkalmakkor kerülnek az asztalra. A rendezvény egyben azt az összetartozási érzést is táplálta, ami a családi összefogást jelentette és jelenti egy-egy közös munka során. Ezt több megszólaló is igazolta a cikkben.

A Mezőfalvi Gazdakör falusi hagyományokat bemutató rendhagyó rendezvénye tizenegy éve tart

Fotó: Horváth László

November 8-án, pénteken nagy volt a sürgés-forgás a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán. Tizenegyedik alkalommal rendezték meg azt a rendhagyó biológiaórát, ami a Mezőfalvi Gazdakör szervezésében és támogatásával jött létre. Az iskola tanulói testközelből szemlélhették meg, hogyan dolgozzák fel egyik fő haszonállatunkat a sertést, mielőtt az asztalra kerül különböző formákban. A bemutató disznóvágáson minden olyan mozzanatot nyomon követhettek a gyerekek, ami a régi, hagyományos disznóvágáson lezajlott. Azonban nem csak nézelődhettek, de komoly gyakorlati biológiai ismeretekre is szert tehettek, azzal, hogy szakavatott állatorvosi segédlettel került bemutatásra egy-egy szerv, szervcsoport és azok összefüggései. A programban a gyerekek meg is kóstolhatták a sertésből készülő termékeket. Természetesen ezeket már korábban elkészítették, így a füstöltkolbászos szendvics mindenkinek nagyon ízlett. Ezen kívül a frissen sült húsok, oldalasok, sült vér hagymával és még sok más finomság sem maradt ki a kóstolókból. Közben pedig nagy szervezettséggel zajlott a sertés feldolgozása, a darabolás, húselőkészítés, darálás, abálás, hurka és kolbásztöltés. Utóbbit a vállalkozó szellemű gyerekek is kipróbálhatták. Ahogy elmondták páran, otthon is szoktak segédkezni.

Kovács István fiatal gazdálkodóként fontosnak tartja a hagyományok megismertetését

Fotó: Horváth László

Elsőként a Mezőfalvi Gazdakör egyik képviselőjét Kovács Istvánt kérdeztük, aki egyben Mezőfalva Önkormányzatának frissen megválasztott képviselője is, hogy miért fontos számukra ez a program?