A második felvonást is remekül kezdte az újvárosi csapat. Karnaukh védései után először egy blokkon megpattanó lövést kapott ki reflexmozdulattal Magyari, aztán az újabb lehetőség következett, Garda löketét az UVSE kapusa Kardos D. elé ütötte, aki a szélen teljesen egyedül maradt, mert elkezdtek előremenni az újpestiek. Egészen közel úszva, nem hagyta ki a ziccert, 3-1.

Aztán egy percen belül egyenlített az UVSE, előbb Aubéli talált be fórból, majd büntetőt harcoltak ki, azt pedig Hajdú nem rontotta el, 3-3.

Ellenben Garda kihagyta a második dunaújvárosi ötméterest, ami után két centerre váltott az ellenfél, ezt be is kiabálták a kispadról a társak, de Varró révén már a vezetést ünnepelhették a fővárosiak, 3-4. Szerencsére nem sokáig, mert a DFVE is kapott egy büntetőt, amihez Dobi ment oda és be is lőtte.

Egy páros kiállítás után kapott még egyet a DFVE, Lendvay pedig bevágta az emberelőnyt, bezzeg Dobi pattintása a kapufán kötött ki.

S ha már büntetések, egyre keményebbek lett egymással a felek, már három játékosunk is két hibánál állt ekkor.

Ami még nagyobb baj volt, hogy az UVSE is ekkora előnynél tartott, mert egy újabb büntetőt váltottak gólra, 4-6. Továbbá Horváth Brigitta is végleg kiszállt a meccsből a szünet előtt.

A görög Katsimpri sérülés miatt nem tudta végigjátszani a meccset

Fotó: DFVE/Utánpótlás Sportfotó

Végig nagy izgalmak a rangadón

A harmadik felvonás eleje úszóversenyt hozott, az egyik után Mahieu hozta fel egyre csapatát, Aubéli meg előnyből állította vissza a kétgólos vendég előnyt, s közben Pál Réka is végleg kiszállt a meccsből.

Aztán "Zsuzsi" hiába harcolt ki egy kiállítást, kimaradt a lehetőség, ami után az egyre forróbb hangulató rangadón percekig gól nélkül harcoltak a felek.

Végül Katsimpri megint egyre csökkentette a hátrányt, de jött egy újabb büntető és Faragó gólja, 6-8.

A záró negyed óriási izgalmakat ígért, ahol a DFVE hozta el a labdát, de egyből kontrát ítéltek a játékvezetők. Ebből pedig Peresztegi Nagy távolról, a blokkoló kezek mellett gólt szerzett, Kordonskiy mester is értetlenül tárta szét a kezét a parton a látottak után. Ez már komoly hátrány volt, az idő pedig fogyott.

Az UVSE nyilván már minden támadóidejét teljesen ki akarta használni, az újvárosiak pedig minél több lehetőséget.

Az egyikkel hat perccel a vége előtt Jonkl élt, 7-9. Már éppen lejárt volna egy támadóidő az ellenfélnél, amikor Dobit kiállították, az újabb akcióból pedig a dudaszó pillanatában szerzett gólt az UVSE.