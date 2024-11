Ezen a héten nem egyszerű a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon történtekről írni, mivel egész héten pangott. Még szombat délelőtt is, amikor azért egymás sarkába szoktak lépni az emberek, is foghíjasok voltak a standok, és a vásárlók sem tolongtak. Hogy ez a karácsonyi nagy bevásárlás előtti csöndnek, avagy a hidegre fordult időnek köszönhető, azt nem tudni, de az tény: a forgalom hagyott maga után kívánni valót - piaci pangás.

Egész héten több standot is üresen láthattunk. Piaci pangás

Fotó: Agárdy Csaba

Karácsonyi díszletek és piaci pangás

Amit viszont láthattunk! Megjelentek a különböző karácsonyi díszletek. Az asztali műfenyők 2500 és 3500 forint között kaphatóak világítással együtt, kimondottan igényesek. Az ajtódíszek 1400 forintnál kezdőnek, viszont az adventi koszorúk kimondottan drágának tűnnek. Egy kisebb méretű is 4500 forintba kerül, de 7500ért sem a csúcs terméket kapjuk.

A múlt héten már beszámoltunk arról, hogy szaloncukrot is vásárolhatunk már a piacon, vagyis összességében beköszöntött a karácsony a piacra. Viszont, ha alaposabban körülnéztünk a tavasz is a szemünkbe ötlött, hiszen volt pirosretek és zöldhagyma (csomagonként 300 forintért), sőt, fejes saláta is 400 forintért. Ha pedig novemberben vehetünk salátát, miért ne készítsünk el egy remek ételt ebből a zöldségből, például egy főzelék szalámis és sonkás bundás kenyérrel.

Hozzávalók a főzelékhez: 1 fej saláta, 3 cikk fokhagyma, 1 evőkanál zsír, 2

evőkanál liszt, 2cdl tej, só, cukor, ecet.

Elkészítés: A salátát alaposan megmosom, leveleire szedem, sós vízben felteszem főni a fokhagymagerezdekkel. Csak kevés víz kell rá, mert a saláta enged. Amikor megfőtt (nem kell nagyon szétfőzni, a csumája még maradjon roppanós), elkészítem a rántást.

A forró zsírra szórom a lisztet, világosra pirítom, majd ráöntöm a salátát a levével együtt. Amikor kezd sűrűsödni, hozzáöntöm a tejet, annyit, hogy főzelék sűrűségű legyen, teszek bele kevés cukrot és még sót is, ha kell. A tűzről levéve ízesítem ecettel.

Hozzávalók a bundás kenyérhez: 4 db négyzet alakú kenyér, 1 tubus sajtkrém, 10 dkg sonka, 10 dkg száraz szalámi, 1 csomag szeletelt sajt, 5 db tojás, olaj a sütéshez.