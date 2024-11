Szerkesztőségünk munkatársai rendszeres látogatói a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacnak. Hétről-hétre közöljük a piaci körképünket, az árusokkal mára már jó ismeretséget kötöttünk. Ezért első kézből tudjuk, mi a bújuk, bánatuk. Szinte nem telik el úgy alkalom, hogy ne arra, hogy a piac tetőszerkezetének idei felújítása után rosszabb a helyzet, mint korábban. Leginkább a piaci beázásra panaszkodnak.

Időnként a piaci beázások miatt is üres egy-egy stand

Fotó: Agárdy Csaba

Kérdések a piaci beázásokkal kapcsolatban

Ezért kérdéseinkkel megkerestük a piacot üzemeltető DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. szolgáltatási ágazat és létesítmény gazdálkodás ágazatvezetőjét, Arnold Miklóst. Kérdéseinkre választ Medgyesi Miklós kabinetvezetőtől kaptunk.

Szerkesztőségünk arra volt kíváncsi, hogy a piac tetőszerkezetét a közelmúltban újították fel, a kivitelezők első számú célja a beázások megszüntetése volt. Kértük, hogy foglalják össze, milyen munkálatokat végeztek el?

Ezután a piaci árusok panaszaira hívtuk fel a figyelmet, miszerint a felújítás után a tetőszerkezetet tekintve a helyzet rosszabb, mint a munkálatok megkezdése előtt. Az árusok leginkább arra panaszkodnak, hogy továbbra is áznak, eső estén több asztalra le sem lehet pakolni az árukat, a tetőszigetelés hiányában télen a hideget, nyáron a forróságot ontja a tető rájuk és az árukra egyaránt. Az áramellátás sincs megoldva, néha folyik a víz a konnektorokból, valamelyikben nincs áram, ha egy teamelegítőt bedugnak a konnektorba, elmegy az áram. Kapják ezt borsos helypénzfizetés után.

A tetőszerkezet volt az első számú "célpont" a felújításkor

Fotó: Agárdy Csaba

A kabinetfőnök válasza

Medgyesi Miklós válaszát teljes terjedelmében, változtatások nélkül közöljük.

„A piac tetejének idei felújítása során cserélték az elhasználódott trapézlemezeket és erősebb lemezt építettek be, annak érdekében, hogy a tető járható legyen és így megoldott legyen a takarítása. A munkák során a korábbi kisméretű lefolyókat kitakarították és plusz – nagyméretű – lefolyókat építettek be. Festették a tető acélszerkezetét, tájékoztató táblákat helyeztek ki, új fákat telepítettek és cserélték a tetőablakok szigetelését.

A múlt szerdai esőben két asztalra folyt víz, ebből az egyiknél árus nem tartózkodott.

Ezeket a hibákat a DVG Zrt. szakemberei orvosolni fogják, természetesen két hiba is hiba, de több száz asztal esetén ennyi hiba bármikor előfordulhat. Az, hogy rosszabb lett a helyzet, mint volt, egy vélemény, a tényekről bárki meggyőzödhet, aki arra jár, akár az esztétikai változásról, akár a gyakorlatiról.

Az, hogy egy nyitott piacon nyáron meleg van, télen pedig hideg azzal egyet kell értenem, sajnos az időjárás ellen nem tudunk mit tenni, nem segít ezen a tető szigetelése sem.

A nyári meleg ellen egyetlen lehetőség van védekezni, ha fák lombkoronája ad árnyékot a piac teteje felett.

Ezeknek a levelei azonban dugulást okoznak és az esős időben ez okozhat vízfolyást. Ezért építettünk be több és nagyobb átmérőjű víz elvezető csatornát és erősebb lemezt, amely biztonsággal járható, hogy rendszeresen tudjuk takarítani a tetőre hulló leveleket. A korábbi városvezetés válasza erre a problémára az volt, hogy a fák egy részét kivágatta, az eső ugyanúgy beesett, viszont cserébe nyáron melegebb is lett. Most az árusokkal egyeztetve annyi fát ültettünk el, amennyit csak lehetett, de több helyre nem kerülhetett fa, éppen az ottani árusok ellenállása miatt.

A borsos helypénzfizetés is vélemény kérdése, kinek mi a borsos. Ezzel kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy a helypénzeket utoljára nyolc évvel ezelőtt, 2016-ban emelte meg az akkori önkormányzat, egy asztal bérlete azóta is 5320 forintba kerül havonta, vagyis alkalmanként 220 forint.

Összességében azt kell tudomásul venni, hogy Dunaújvárosban piac van, nem pedig vásárcsarnok,

utóbbinál elvárható, hogy teljesen száraz legyen esős időben és még hűtést-fűtést is meg lehet oldani. Egy nyitott piac esetén sajnos erre nincs lehetőség, de az üzemeltető DVG Zrt. ezen adottságokkal is mindent megtesz a vásárlók és az árusok nagyobb komfortja érdekében, mindezt a fenti árért cserébe."

Mondhatjuk egy-egy állítás áll egymással szemben. Ami biztos, nem nekünk kell igazságot tenni.