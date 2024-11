A Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség szervezésében immáron nyolcadik alkalommal hirdették meg a Modern Gyárak Éjszakáját. Az országos programsorozat november 8-án volt, amely ismét rekordot döntött, hiszen százhat gyár csatlakozott a rendezvényhez. Ezek közül nyolcvanhat üzemben nyitott kapukkal várták az érdeklődőket, míg huszonnyolc vállalat online látogatást kínált. A program hivatalos megnyitója Egerben, a Sanatmetal Kft. üzemében volt, ahol Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára elmondta: a kormány kiemelt célja, hogy támogassa a gazdaság gerincét adó hazai vállalkozásokat, hiszen az elmúlt évtizedben tapasztalt példa nélküli fejlődés nem valósulhatott volna meg nélkülük. A Modern Gyárak Éjszakájához hasonló programok kulcsfontosságúak abban, hogy megmutassák, milyen stabil, fejlődő és erős vállalatok működnek ma Magyarországon.

A dunaújvárosi központú Épduferr Nyrt. immáron harmadik alkalommal csatlakozott a Modern Gyárak Éjszakájához. Fotó: ME

Nem kérdés a jövő iránya

Dunaújvárosban idén is két vállalat fogadta a látogatókat, az Épduferr Nyrt., valamint a Darusín Kft. Mindegyikük több turnust is meghirdetett, amelyekre előzetesen jelentkezhettek az érdeklődők.

Első állomásunk az Épduferr Verebély úti telephelye volt, ahol Fodor István, a vállalat acéltermék gyártási főosztályvezetője egy érdekességekkel tarkított prezentáció keretében mutatta be a cégüket, a lemezmegmunkáló üzemegységüket és azt, hogy milyen irányba tart az ipari technológia. Előadása remek felvezetőként szolgált az estéhez, ugyanis egy olyan átfogó képet kaphattunk erről a szegmensről, amely teljesen érthető azok számára is, akik nem ismerik a szakma rejtelmeit. A dunaújvárosi központú Épduferr már húsz éve jelen van a piacon. A vállalat fő profilja a generálkivitelezés, valamint megalapította hozzá az építőanyag-kereskedelmi ágazatát, az Épdukert, illetve az acélkereskedelmi és lemezmegmunkálási üzletágát, az Eximferrt. Ez utóbbi részeként létesítették a Verebély úton található lemezmegmunkáló üzemegységüket, ahol 2022 nyarán indult el a termelés - és ahol a látogatókat is fogadták a Modern Gyárak Éjszakáján. Fodor István bemutatta az itt használt korszerű acélmegmunkáló gépeiket és működési technológiájukat, például a lézervágót, a plazma- és lángvágót, az élhajlítót, amelyekkel egyedi, akár lakossági megrendeléseket is teljesítenek (különleges alkatrész, térelválasztók, térelemek, kerítés, stb.). Ezután rátért a az úgynevezett gyártócellák bevezetésére, amelyekkel tulajdonképpen egy-egy célfeladatot robotizálhatnak a gyártás során.