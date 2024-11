Nagykarácsony településén ez a tevékenység meglehetősen puritán körülményekkel működik, hiszen a szolgálatát a fotón látható furgonból igyekezik ellátni a feladatát egy hölgy. A sorukra várók mögötte, a szabad ég alatt sorakoztak föl. A nyitó napon + 9.0 fokos hőmérséklet és szélcsendes napos időben zajlott a tevékenység, de várhatóan lesznek ettől szigorúbb időjárási körülmények is az év során.

Nagykarácsony - Ma már csak egy Mobilposta járat szolgáltatását vehették igénybe az ott élők

Fotó: Balogh Tamás

Nagykarácsony - Ma már történelem

A most bezárt, jó állapotú és tetszetős postahivatalt 1999-ben adták át. Az országos figyelmet is elnyerő esemény a sajtó teljes nyilvánosságával, ünnepség keretében, mások mellett az akkori országos posta vezérigazgató és a Magyarországi Mikulás részvételével zajlott. Nagyon komoly sajátossága is volt: ott lehetett feladni a karácsonyi küldeményeket, „Nagykarácsonyon keresztül” bélyegzővel. Ezt a különlegességet, jelentős hazai és nemzetközi figyelem kísérte a bélyeg, a pecsételéseket és vele a kellemes karácsonyi meglepetéseket kedvelők körében is.