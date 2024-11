Idén szeptemberben lett hivatalos, hogy a Balaton Park Circuit bekerült a MotoGP és a Superbike 2025. évi versenynaptárába, így a világ egyik legizgalmasabb sportágai a következő szezonban visszatérnek Magyarországra. Jövő augusztusban a gyorsaságimotoros-világbajnokság, júliusban pedig a Superbike-vb fordulóját is megrendezik a Balatonfőkajár mellett elhelyezkedő MotoGP pálya aszfaltján. Ehhez a Balaton-parti versenyringet és a környező épületeket is fejlesztik, előbbiben pedig a Grabarics Kft. egyik üzletága is szerepet vállal.

A MotoGP pálya ezekből a rázókövekből kap 2600 darabot

Fotó: Grabarics Kft.

Mint a cég közösségi oldalának beszámolójából kiderül, dekorbeton üzletáguk ismét nagy fába - pontosabban kőbe - vágta fejszéjét, ugyanis összesen 2600 db rázókővet gyárt a pálya átalakításához, ami 16 kamionnyi terméket jelent.