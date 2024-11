A bérmegállapodásban foglaltak számszerűsítve azt jelentik, hogy jövőre 290.800 forintra, majd 328.600 forintra, három év múlva pedig 374.600 forintra emelkedik a minimálbér. A béremelések teljesítésével a kormány azt szeretné elérni, hogy 2027-re a minimálbér elérje az akkori rendszeres bruttó átlagkereset ötven százalékát A garantált bérminimum is megmarad és jövőre 7 százalékkal nő.

Megszületett a bérmegállapodás a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók képviselői között. Fotó: Orbán Viktor Fb-oldala

Minimálbér - garantált bérminimum A minimálbér a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege.

Garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókat illeti meg teljes munkaidő teljesítése esetén.

Orbán Viktor miniszterelnök vázolta, a minimálbérről Magyarországon a munkaadók és a munkavállalók állapodnak meg, de ha messze vannak az álláspontok, akkor a kormánynak segítőleg kell közreműködnie. Ezt meg is tették, és ennek eredményeképpen egy hároméves bérmegállapodás született.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke szerint a megállapodásban a munkavállalóknak és a kormánynak is szerepe van, utóbbi részéről a Demján Sándor Program és a Széchenyi Kártya Program nyújtotta finanszírozás is segít- írja a Világgazdaság.

A portál idézte Orbán Viktor miniszterelnököt is, aki szerint a megállapodás nyertesei a munkavállalók, valamint a kis- és középvállalkozások. Ugyanis ezt az egyezményt a Demján Sándor Program nélkül nem lehetett volna megkötni. A program 1410 milliárd forrást juttat a kis- és középvállalkozásoknak. A munkavállalói oldalról a megállapodást segítette a munkáshitel és a lakhatási támogatás is, noha ezen lépések nem részei a bérmegállapodásnak. A bérmegállapodás tehát nem értékelhető pusztán önmagában, csak az új gazdaságpolitikai program részeként.

Az egyezmény értelmében 2025-ben 9 százalékkal, 2026-ban 13 százalékkal, 2027-ben pedig 14 százalékkal nő a minimálbér. Kép: kormany.hu

Dr. Mészáros Lajos, Fejér Vármegye 04-es számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője örömmel fogadta, hogy a felek meg tudtak állapodni. Mint mondta, a mostani bérmegállapodás egy fontos és pozitív hír, hiszen kiszámíthatóbbá teszi a jövőt. Perspektívát ad mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak, egy fejlődési pályát mutat a jövőre nézve. Megjegyezte, a kormány gazdaságpolitikai intézkedéseinek elve az, hogy a munkaadók helyzetét javítsák, ezáltal minél inkább elháruljanak az akadályok a munkavállalók keresetnövekedése elől.