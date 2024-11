Az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos kiemelte, hogy 2020-ban indult el Magyarországon az áldozatsegítő rendszer kiépítése, azóta 17 áldozatsegítő központ, négy áldozatsegítő pont, illetve egy éjjel-nappal, ünnepnapokon és hétvégén is hívható áldozatsegítő vonal létesült.

Kijelentette: a Tuzson Bence igazságügyi miniszter által vezetett tárca célja, hogy a jövő év végére minden vármegyében elérhető legyen áldozatsegítő központ. Évente 30 ezer ember kap segítséget az áldozatsegítő központokban - mondta a miniszteri biztos, hozzátéve, hogy ez szakemberek által adott pszichológiai, jogi, illetve szükség esetén a kormányhivatalok által nyújtott azonnali pénzügyi segítséget jelent.

Király Nóra elmondta, hogy az áldozatsegítő rendszer egyik kiemelt feladata a nők, a gyermekek elleni, illetve a kapcsolati erőszak áldozatainak megsegítése. Indoklásként hozzátette, hogy ezekben az esetekben sokszor rejtve marad a fizikai, lelki erőszak, az áldozatok szégyellik, félnek, és nehezen mernek segítséget kérni, ráadásul mindez sokszor egzisztenciális kiszolgáltatottsággal is jár. "Az állam segítő kezet nyújt mindenkinek, aki bármilyen áldozattá válik, a mai napon pedig különösen fontos, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy mindenki, aki kapcsolati erőszak áldozatává válik, az áldozatsegítő központokon keresztül segítséget kaphat" - mondta.

Az ENSZ Közgyűlése 1999-ben nyilvánította november 25-ét a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává. "Ebből az alkalomból az Igazságügyi Minisztériumot lila fénybe öltöztettük, ezzel is felhívva a figyelmet az ügy fontosságára" - közöte Király Nóra. A minden nap 24 órán át üzemelő áldozatsegítő segélykérő vonal a 06 80 225 255-ös számon hívható.