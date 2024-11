A település a jeles napra gyönyörű hótakarót kapott, amiről a megkérdezett gyermekek azt állították, hogy az direkt az ő kedvükre érkezett. A terv az volt, hogy meghívott két vidám társaság, a helyi Örökzöld óvoda gyermekei és a Szent Miklós általános iskola tanulói, délelőtt találkoznak a Mikulásház bejáratánál.

Izgatott aprónép várt a nagy találkozásra a Mikulásház udvarán

Fotó: Balogh Tamás

Mindkét társaság bevetette a szeretni való csapdát, a Mikulást kicsalogató dalokat, és aki a pillanatnyi csendben odafigyelt, hallhatta is a benti mocorgást és szöszölést, amitől még izgalmasabban telt az idő.

Az egy éve várt esemény: megnyílt a Mikulásház

Egyszer csak előlépett egy furcsa, de barátságos szerzet, aki megkérdezte az izgatott sokaságot, hogy kire várnak. A válasz előbb bizonytalanul érkezett a meglepett és elcsöndesült apró népek soraiból. Aztán, amikor az előbb említett személy megkérte őket, jelezzék a nagyszakállú kedvencüknek, megérkeztek, akkora visítás tört fel belőlük, hogy talán még a falu legtávolabbi pontján, a Retyegőben is fölkapták a fejüket a népek.

Ezt követően a falu polgármestere és a Mikulást elszállásoló Mergl István köszöntötte a már felnőttekkel megsokasodott várakozókat.

És ki volt a legbátrabb? Naná, hogy az a nagyfiú, aki önként jelentkezett és bátran (jó keményen) bekopogott az ajtón, ami egy kis várakozás után föltárult, és ott állt, akire már nagyon vártunk!

Fotó: Balogh Tamás

Lépjetek be! Szólt a Mikulás és persze a kicsiktől a nagyokig ezúttal mindenki azonnal szót fogadott. Minden csoport kirukkolt a legjobban ismert ünnepi dalával, amit a közös kedvenc szépen megköszönt, majd röviden szót váltottak.

Képzeljék, egyből fölismerte, hogy az elmúlt időszakban kik volt közülük a nagykópék, de hozzájuk is barátsággal szólt. Arra kérte őket, most már javuljanak abban, amiben lemaradásuk van, mert december hatodikán mindenkinek, nekik is ajándékot szeretne vinni!

Most is volt egy kis ajándék, amit személyesen a Mikulás adott át a gyermekeknek. Egészen biztos, hogy a szeretnivaló nagyszakállú szíve is megdobbant, amikor ő is kapott az ügyes gyermekek által készített személyre szólót.