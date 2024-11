A női csapat vezetése a továbbiakban Cseh Sándor dolga lesz, aki Mihók Attila mellett már társkapitányként ott volt a válogatottnál, most egyedül kell megbírkózzon a feladattal. Korábbi társáról elmondta, a bejelentés óta még nem beszéltek, de minden bizonnyal fognak.

Mihók Attila nehéz időszakban vállalta el a női válogatott vezetését

Fotó: archív

Elvállaltam ebben a nehéz időszakban a női szövetségi kapitányi feladatokat, a szerződésem az október 22-ig szólt, tehát senki nem mondta nekem, hogy én ott évekig kell, hogy segítsek.

- Tisztában voltam ezzel akkor is, amikor elvállaltam a feladatot, úgyhogy nem ért meglepetésként az, hogy én ezt nem folytatom – mondta a Nemzeti Sporthíradóban Mihók Attila, aki a jövőben nem lesz a női pólóválogatott szövetségi kapitánya.

Ez egy nagyon intenzív időszak volt. Én egyértelműen sikerként értékelem a saját magam szempontjából

– mondta Mihók a 2023 szeptemberi kinevezésétől eltelt bő egy évről.

- Többféle probléma is volt, én célom elsősorban egy fizikális felzárkózás volt, de a csapaton belülis is voltak bajok, lezáratlan ügyek, ezekben azt gondolom nagy előrelépés történt.

Mihók Attila olyan feladatot kapott, ami több, mint szokatlan

Olyan feladatot kaptam ennél a csapatnál, ami több, mint szokatlan. Fél év alatt lejátszottunk három olyan világversenyt, amiből egy is elég egy évre.

– tekintett vissza Mihók.

Sportban betöltött szerepéről a jövőben elmondta, az utánpótlásban fog dolgozni, mely nagyon motiválja őt, enélkül el sem vállalta volna, és már csak részletekben kell megegyezzenek a Magyar Vízilabda Szövetség elnökével, Madaras Norberttel.

Mihók azt is elárulta, ő a jövőben bátran belenyúlna a női vonalon az utánpótlás-képzésbe, egyik ötlete elmondása szerint az, hogy a két- olykor hárompólusú képzés inkább négyes legyen, mely a jövőben az edző-játékos-család trióhoz hozzávenni az iskolát is úgy, hogy a szülő is elégedett legyen és a gyermek se legyen túlhajtva.