Több, mint háromszázezer gyermek csatlakozott az idei Állatvédelmi Témahéthez, köztük a Petőfi Sándor Általános Iskola közössége is. A dunaújvárosi iskola egyébként idén elnyerte az Állatbarát Általános Iskola 2024 címet is. Az akcióhét szeptember 30. és október 13. között zajlott. Mint azt az országos program beszámolójában írták, a regisztrált intézmények ingyenes oktatóanyagokhoz, előadásokhoz juthattak hozzá, ezáltal a gyerekek interaktív módon, játékos formában ismerhették meg, hogyan bánjanak tisztelettel az állatokkal, és hogyan óvják a természetet. A témahéthez kapcsolódóan különféle kihívásokat is teljesíthettek az iskolások. Ezek közül az egyik az úgynevezett TeAdományozz! elnevezésű kezdeményezés, amellyel arra szeretnék buzdítani a kampányban résztvevő diákokat és pedagógusokat, hogy a közelükben lévő gazdátlan állatokat befogadó-gondozó szervezeteket támogassák lehetőségükhöz mérten tápadománnyal ebben a nehéz, erőt próbáló időszakban. A szervezők nem titkolt célja volt, hogy október 31-ig legalább 10 ezer kilogramm tápot gyűjthessenek össze a szülők és a pedagógusok segítségével a mentett állatok számára.

Százharminckilenc petőfis család ajánlott fel száraztápot és konzerveket a mentett kutyusok számára. Fotó: Petőfi iskola

Ehhez a felhíváshoz a Petőfi iskola is csatlakozott. Mint arról az oktatási intézmény beszámolt, összesen százharminckilenc petőfis család ajánlott fel száraztápot és konzerveket a nemes cél érdekében. A körülbelül 384 kilogrammnyi adománnyal idén a Felelős Állattartásért Dunaújváros Alapítványt támogatták, amely nagyságrendileg százhúsz kutyusról és cicáról gondoskodik folyamatosan. A FÁDA képviselője köszönettel vette át a szeretetcsomagot. A segítségért cserébe pedig a petőfisek megismerhették három mentett kutyusuk történetét, mindennapjait.