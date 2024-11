Megújuló épületek

A bútorzat, a festés látványos, a vezetékcsere nem...

– Így igaz, évről évre rengeteg pénzt kell arra fordítanunk, hogy olyan olyan javításokat elvégezzünk, amit csak akkor vennénk észre, ha nem végeznénk el ezeket a karbantartásokat. Ilyen például a villamos hálózat korszerűsítése. Folyamatos fejlesztésre és korszerűsítésre van szükség, amelyet szakaszosan és lépésről lépésre tudunk megtenni. Egyrészt azért, hogy az oktatás zavartalanul folytatódhasson, másrészt pedig egy komplex felújítás, ugye tudjuk, hogy több százmillió forintos nagyságrendű is lehet.

Laptopok minden mennyiségben

Itt hat intézményről van szó. Mindenhol vannak nagyon sürgős és nagyon fontos dolgok...

– Mindig arra törekszünk, hogy minden intézményünk egyformán részesüljön mindenből, akár eszközbeszerzésről, akár felújításról van szó, ezért mindig úgy működünk, hogy van egy fix keretünk, amit a felújításra fordítunk iskolánként, ezt igyekszünk igazságosan meghatározni. Illetve szakmai szempontokat is figyelembe veszünk a felújítások sorrendjénél. Természetesen előfordulnak nem várt kiadások is, hiszen egy csőtörést vagy egy radiátor kilyukadását soha nem lehet előre megjósolni, ezekre is mindig van félretett pénzünk. Alapvetően arra törekszünk, hogy minden intézményünkben történjen minden évben felújítás is, illetve olyan új eszközök beszerzése is, ami az oktatási munkát segíti.

Vannak rá saját alkalmazottaik?

– Vannak saját karbantartóink, de ők alapvetően a napi kis karbantartási feladatokat látják el. Mindemellett saját diákjainkat is megpróbáljuk a felújításokba bevonni. A festő tanulóink például sokszor és sok helyen festettek már a centrum épületeiben. Most legutóbb a Dunaferr Technikum Apáczai úti telephelyének különtermét újítottuk fel az ő segítségükkel.

Egyre korszerűbb eszközök

Okos táblák, új iskolabútorok, azaz az oktatás tárgyi feltételei is az Ön hatáskörébe tartoznak. Hogy áll ezzel a Centrum?

– Minden évben úgy gazdálkodunk, hogy az oktatáshoz szükséges eszközök, az eszközpark folyamatosan bővüljön és megújuljon. Van egy úgynevezett informatikai beszerzési tervünk is, amit az iskolák szintén tervezetten készítenek el, tehát már tudjuk, hogy mi alapján fogunk majd 2025-ben informatikai eszközöket beszerezni. Szerintem büszkék lehetünk arra, hogy milyen modern eszközparkkal dolgozunk. Mindegyik oktató kollégának laptopot biztosít a Centrum, a tanulóknak, diákoknak tabletek, laptopok állnak a rendelkezésükre, az okos táblák számát folyamatosan gyarapítjuk, idén is minden épületünkbe érkezik új okos tábla. Pont a napokban történt meg a kiszállítás, úgyhogy hamarosan helyükre kerülnek az új okos eszközök is. Az idén kaptunk egy központi karbantartási támogatást is, amit festésre fordítottunk, tehát minden iskolánkban tantermek kerültek ebből a plusz forrásból kifestésre, és igyekeztünk olyan termeket választani, ahová új iskolabútorokat, illetve okos táblákat is be tudunk helyezni, tehát olyan komplex, úgynevezett okos tantermeink vannak kialakulóban, amire azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék, és remélem, hogy jó környezetben, jó hatékonysággal, eredményesen tanulnak majd ott a diákok. Ezt a célt szolgálják a most már beállított ergonomikus bútorok, amelyek szépek, színesek, többféle feladatra használhatóak, és a gyerekek visszajelzései azt mutatják, hogy szívesen tanulnak ilyen környezetben.